東莞學院來台招募 陸委會：該團申請未列行程 已違法

外傳大陸東莞職業技術學院在台北王朝大酒店招募台灣博士與台師，遭到政府關切。陸委會副主委邱垂正（圖）28日表示，依照《兩岸人民關係條例》，目前中國大陸各級學校是不能來台招生，甚至連仲介招生都是違法，何況「這團」來台申請時，行程也沒有有這項行程。（王英豪攝）

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外傳大陸東莞職業技術學院在台北王朝大酒店招募台灣博士與台師，遭到政府關切。陸委會副主委邱垂正今表示，依照《兩岸人民關係條例》，目前中國大陸各級學校是不能來台招生，甚至連仲介招生都是違法，何況「這團」來台申請時，行程也沒有有這項行程。

邱垂正今赴立法院外交國防委員會專案報告。針對近來中國大陸挖角我友邦，邱垂正指出，針對近期中國大陸一連串在外交上無所不用其極的打壓、軍事威嚇及兩岸間不友善的動作，為國家安全跟民眾福祉，針對中國大陸各級政府人士及相關人員來台申請時，做好審查工作，這些是基於正當防衛措施，也請國人支持。

對於外傳大陸東莞職業技術學院來台招募台灣博士與台師。邱垂正強調，依照《兩岸人民關係條例》，目前中國大陸各級學校是不能來台招生，甚至連仲介招生都是違法，何況這團來台申請時，行程也沒有有這項行程。

邱垂正說，要求所有來台參加交流的大陸團體，必須遵守我方法令，不能從事未經許可或與來台許可目的不符合活動。

邱垂正強調，我方只是提高審查強度，針對中國大陸各級官方人士，但對於一般正常陸客、陸客來台、正常的商務人士及一般專業團，我方都是維持既有的審查機制，沒有改變，對於各種違法違規個案，我方都會嚴格審查，確保國家安全及福祉。

(中時 )

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