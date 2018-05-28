睽違九年 爵士樂壇吉他變色龍約翰史考菲再度來台

約翰．史考菲連續2016、2017兩年獲得葛萊美獎最佳爵士器樂專輯大獎。(台北國家兩廳院提供)

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政治上有變色龍，爵士樂界也有變色龍！

連續2016、2017兩年獲得葛萊美獎最佳爵士器樂專輯大獎的爵士吉他手約翰‧史考菲睽違九年，即將帶著他的四重奏再度訪台。他的「變色」不在於牆頭草哪裡有利益哪裡去，他的多變在於從搖滾、自由爵士、咆勃爵士、節奏藍調、放克、靈魂樂、前衛、福音詩歌及流行樂甚至鄉村音樂總能自由進出，時而深入鑽研單獨發聲、時而廣納樂種交錯，創造了他自己的音樂時代。

約翰‧史考菲表示，「我從來沒有覺得我的爵士樂有多麼多元，我從藍調和搖滾開始，然後進入爵士樂。」史考菲說，他在60年代初創作，一直對藍調和R＆B、鄉村音樂都感興趣，「這些風格對我來說都不算什麼，比較重要的是，嘗試做一些不同的事情並為音樂添加一些東西，而不是完全重新創建舊的風格，這正是爵士樂的傳統。」

史考菲說，他一直認為，爵士樂的傳統正是要一代一代的演奏家們為爵士樂注入嶄新的生命力，「我有我喜歡的40年代，50年代和60年代的音樂，但是我也知道，如果我只能像當時的音樂家們精確的演奏，那麼它就是一條死胡同。」

今年66歲的史考菲是波士頓柏克里音樂學院畢業的高材生，除了接受嚴謹樂理及創作教育外，課餘還擔任小號手查特‧貝克、薩克斯風手蓋瑞‧穆林根等音樂家的伴奏樂手，累積了臨場實戰雙重實力，也奠定了日後在樂壇發光發熱的厚實基礎。從七零年代出道之後，與比爾‧伏立索及派特‧曼席尼並列現代爵士樂最傑出三大吉他手。史考菲也被暱稱為吉他界中的「超級鼓手」，因為他的吉他演奏節奏感之強、流暢卻又變化多端，彈撥深度融入打擊節奏浪潮之中，配合得無懈可擊，就好像是有兩位鼓手同時在場。

「演奏之前，我必須真的先愛這首歌，音樂團隊也都必須對這件作品感到滿意，如果有人完全不喜歡，那麼這首歌可能永無見世之日。」史考菲說，即興表演總是在反映真實的音樂，「如果音樂沒有感動你，你的表演就不會那麼好。」

(中時 )

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