談判爆殺機！台南壇主護兒 雙槍連轟17槍擊斃討債者

2018年05月28日 10:00 中時 程炳璋

黃姓壇主擊斃陳男後，向警方交出兩把槍，彈匣裝滿子彈。（程炳璋翻攝）

(10:55更新)台南市安南區24小時內連續發生兩件命案，27日近中午長和路2段先發生一起情殺案，28日凌晨4時許郡安路5段一處神壇再發生一件仇殺案，陳男率眾分持棍棒準備談判債務，遭黃姓壇主以兩把槍連開10餘發子彈，當場擊斃對方，警方逮獲黃嫌，全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。

36歲的陳姓男子（永康人，槍砲前科）欲向某人討債，41歲黃姓壇主（賭博前科）的兒子卻居中喬事，相挺債務人，引發陳男不滿，雙方約28日凌晨4時許在台南市郡安路5段一家神壇談判。

陳男人馬共一車4人，他持棍棒從正門衝入，另1友人走向後門準備包抄，其餘兩人待在車上接應。

黃姓壇主見對方來勢洶洶，上門要尋兒子晦氣，立刻掏出預備好的兩把制式手槍，向對方連開起碼17槍，陳男當場遭擊斃，同夥鳥獸散。

警方隨即接獲通報發生槍擊案，巡邏警力到場時，陳男左肩、背部、雙腳中彈，身上有10個彈孔，已無生命跡象，送往永康奇美醫院急救無效。

警方在現場查獲17顆彈殼，黃嫌現場坦承開槍行凶，交出兩把手槍與25發子彈，警方正調閱路口監視器影像，設法找回陳男同夥，進一步釐清槍擊命案始末。

安南區24小時內連續發生情殺與仇殺案件，警方疲於奔命，幸皆逮獲做案人與凶器，警方直呼幸運。

(中時 )