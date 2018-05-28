民進黨台北市長推姚文智？網友11字反諷

2018年05月28日 09:53 中時電子報 謝雅柔

民進黨台北市長候選人民調昨晚出爐，不過民調具體數字並未對外公布，不過傳出民進黨確定提名姚文智。新勇哥物語稍早表示，呂秀蓮同意由姚文智代表民進黨參選。對此，有網友用「投姚文智就是支持蔡英文」11字反諷，更有網友表示「4%也能贏，呂是多低？」、「提姚應該是要棄保用的，搞不好連1萬票都有問題」、「DPP裡面根本沒有人看好有人能贏這次北市」。

民進黨選對會23日表示，在有意參選台北市長的立委姚文智與前副總統呂秀蓮電視政見辯論後，黨內會做內部參考民調，採取全民調方式，民調也只會做呂、姚兩人。選對會昨晚公布結果，傳出姚文智勝呂秀蓮，因此將提名姚文智競選年底的台北市市長選舉。

新勇哥物語稍早指出，民進黨選對會在上上個禮拜三告知呂秀蓮，北市議員希望徵召姚文智，呂秀蓮沒有意見，也同意由姚文智代表民進黨參選。

至於呂秀蓮退出，新勇哥物語稱4年前台北市長的選戰，呂秀蓮比這次還積極爭取黨內初選提名，唯一不變的是堅持民進黨不能喪失黨的主體性，應自提人選。民進黨4年前選擇與柯P合作，呂在進行兩階段初選民調前就退出了；這次則在達成堅定主張自提人選後，再度急流勇退。

對此，網友一面倒不看好，並表示「吃素達人也出爐了」、「投姚文智就是支持蔡英文」、「dpp推人算半推半就的」、「DPP裡面根本沒有人看好有人能贏這次北市」、「變相禮讓啊」、「擺明就是給老深綠一個交代，實質上是棄保」、「DPP是真心放棄台北市嘛 派這種咖來羞辱台北市嗎」、「4%也能贏，呂是多低?」、「超期待 我要看看姚有幾票」、「民進黨根本來亂的」。

(中時電子報)