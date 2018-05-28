台灣外交受到打壓 吳釗燮：中國就是唯一的因素

2018年05月28日 09:55 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

外交部長吳釗燮今在立法院的外交及國防委員會接受質詢，在會中吳釗燮表示台灣當前的外交從來都不是輕鬆的，因為「中國就是唯一的因素」，中國對台灣的打壓從來沒有停過。

吳釗燮在立法院表示，這一個月內，有布吉納法索和多明尼加兩國斷交，台灣外交受到相當衝擊，「中國就是唯一的因素」，雖然感到憤怒和難過，但台灣還是要走向世界，往前進，一起外台灣外交打拼，不會屈服中國的壓力，讓中國繼續軟土深覺。

至於目前和拉美及非洲國家邦誼狀況，吳釗燮表示，「都受到中國不同程度干擾。拉美方面，中國運用拉美共同體，積極透過一帶一路計畫，擴張其影響力；而教廷的動向更要關注，因為教廷的動態都會影響拉美的外交走向。非洲則是透過中非合作論壇，公開喊話一個都不能少，並表示今後三年，要加大非洲投資，野心昭然若揭」。

吳釗燮表示雖然面臨如此嚴峻情況，但台灣還是感謝美日等和台灣理念相近國家的支持，如這次台灣在世界衛生組織遭到打壓，但是得到美日等六個理念相近國家支持。

吳釗燮在結語表示，台灣外交的最大挑戰就是中國，但台灣不會因此屈服，會努力拓展拓外交藍海，以踏實外交方式，走向世界。台灣的外交從沒輕鬆過，而中國的外交打壓也從沒停過，此時更應該朝野團結一致對外，台灣沒有別的選擇，只能以團結對抗大陸的打壓。

(中時電子報)