他的菜包山包海 米蘭一星餐廳FELIX LO BASSO主廚6／13來台炫技

2018年05月28日 10:00 工商 姚舜

〈 FELIX LO BASSO〉餐廳招牌菜色〈鮮蝦麵包球搭牛肝菌高湯及煙燻火腿〉。（圖／台北文華東方酒店）

FELIX LO BASSO〉餐廳招牌菜色〈義式麵餃襯青豆及帝王蟹〉，用料講究、做工細膩且呈盤華美。（圖／台北文華東方酒店）

費利斯‧羅巴索演繹的〈傳統義式帕吉尼諾燉飯〉，會出現在台北文華東方酒店的「食尚山海盛宴」菜單中。（圖／台北文華東方酒店）

甜點〈馬斯卡邦奶油搭咖啡冰淇淋及可可豆珍珠〉，呈盤立體且富層次。（圖／台北文華東方酒店）

在〈FELIX LO BASSO〉餐廳享用米其林星光美餚，可以看到米蘭大教堂。（圖／台北文華東方酒店）

〈FELIX LO BASSO〉餐廳位在米蘭市中心著名艾曼紐二世迴廊(Galleria Vittorio Emanuele II)的頂層，並有室外露臺用餐區。（圖／台北文華東方酒店）

一場接一場，台北文華東方酒店再度展開「米其林名廚客座接力賽」，轟炸食饕與吃貨味蕾！繼4月中舉辦米其林雙廚客座美食活動之後，台北文華東方酒店館內義大利餐廳〈Bencotto〉又再度邀請義大利米蘭米其林一星餐廳〈FELIX LO BASSO〉主廚費利斯‧羅巴索 (Felice Lo Basso）於6月14日至15日客座，推出《食尚山海盛宴》的米其林餐酒饗宴，午餐5道菜+2款酒4500元，7道菜式+5款酒的晚餐訂價7500元。

烹調料理手路狂放不羈且充滿個人創意的費利斯，是目前義大利米蘭餐飲業備受看好的明星主廚，現年45歲的他，前（2016)年以自己的名字在米蘭創業開設〈FELIX LO BASSO〉餐廳，才開幕不久就得到了米其林評審肯定得到一星並維持至今，因為餐廳很新，食饕吃貨可以嘗到更多以當代廚藝技法烹調料理出的現代精緻義大利美食。

費利斯創業快速摘星，源於他的出生背景與過去在許多著名頂尖餐廳追隨名廚歷練累積的豐富資歷與札實廚功。〈Bencotto〉此次將他設計的米其林饗宴命名為「食尚山海盛宴」，是因為他來自義大利靴型地圖鞋跟處的普利亞區 (Puglia)，自小在三面環海的地區長大。同時他也曾在義大利最北部南提洛省 (South Tyrol)的多洛米蒂山區 (Dolomite Mountains)住了12年，因此他的菜餚融合了北義的山珍與南義的海味，簡單的說就是「包山包海」啦。

費利斯先後曾在〈Ristorante Tre Spade〉、〈Ristorante Lido Lido〉、〈Grand Hotel Riccione〉等義大利知名酒店與餐廳歷練，2004年起他來到了位在多洛米蒂山脈 (Dolomite Mountains）的〈Grand Hotel Alpenroyal〉擔任主廚，且一待就是10年，這是他廚藝人生中很重要的轉折。

多洛米蒂山脈位在義大利最北部的南提洛省(South Tyrol)，是阿爾卑斯山系的一部分，因地緣關係，當地除風光景色與奧地利和瑞士相似，飲食文化也和這兩個國家相互交流。2009年多洛米蒂山脈被聯合國教科文組織列為「世界自然遺產」，從此吸引更多遊客前往朝聖，在當地最著名旅館〈Grand Hotel Alpenroyal〉內掌廚的費利斯，每天面對來自世界各國一張張挑剔的嘴，沒有「三兩三」，怎能過得了關？

費利斯於2014年離開了〈Grand Hotel Alpenroyal〉前往義利利時尚之都米蘭的〈UNICO〉擔任主廚，隔年餐廳就得到了下米其林一星肯定。這情況讓我想到了在武當、少林練功的隱世高手，10年練功無人聞問，一旦下了山比武，就露出鋒芒啦。

2016年費利斯以自己的名字在米蘭開設的〈FELIX LO BASSO〉餐廳，位於米蘭市中心著名艾曼紐二世迴廊(Galleria Vittorio Emanuele II)的頂層，餐廳內部裝潢以黑白兩色演繹簡約現代風格，賓客坐在室外露臺區品味義大利美饌同時可以將米蘭大教堂與全市美景盡收眼底，所以它也是個「景觀餐廳」，餐廳開幕迄今已成為米蘭的一個「美食景點」，客人到此可享受美食並兼可欣賞風景。

義大利人個性不拘，所以許多義大利廚師烹調料理不似法國廚師那麼拘謹嚴肅，也不那麼追求擺盤。不過，受過名師嚴格調教訓練的費利斯演繹菜餚，一方面沒有捨棄傳統義式風味的根本，另一方面則結合運用了當代西方精緻料理的多元廚藝技法，讓菜餚內蘊多元層次且形色味魅人。畢竟，這是米其林餐廳的DNA，沒有例外，也沒有意外。所以，號稱菜餚「包山包海」的費利斯此次來台客座，也就頗值得讓食饕吃貨期待了。

(工商 )