影》又見分屍案！台大畢業女遭大卸7塊分裝垃圾袋 男友上吊輕生

台大畢業正妹女慘遭殺害分屍 男友公園畏罪輕生。(影／中天新聞)
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朱姓男子在分屍黃姓女友後，埋在社區空地，事後上吊自殺。(翻攝臉書爆料公社)
又見分屍案！台大畢業女遭大卸7塊分裝垃圾袋 男友上吊輕生。(中天提供)

(11:10更新)新北市板橋發生一起殘忍的分屍案，一名朱姓男子日前殘忍殺害台大畢業女友後，把她分成了七大塊裝在垃圾袋，警方在昨天晚上鎖定監視器最後消失的位置，開挖社區旁的一塊空地，這才發現死者遭到肢解分屍，兇嫌朱姓男子今天早上被人發現上吊輕生死在新莊的一處公園，目前警方還在積極調查當中。

新北市板橋區驚傳情殺分屍案，台大畢業的27歲黃姓女子疑遭28歲朱姓男友殺害後分屍，分裝成7袋屍塊後棄屍，朱男行凶後亦已畏罪上吊身亡。

本月23日新北市海山警分局接獲郭姓女子報案，指其27歲的女兒黃女於21日2時即已失蹤，懷疑已遭28歲的朱姓男友殺害。警方遂前往朱男位於板橋國光路住處查看，但未發現朱男蹤跡，朱男家屬也表示朱男多日未返家。

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警方將黃女及朱男均列為緊急協尋對象，即時定位2人手機位置，但均未開機。

警方調閱監視器影像，發現黃女與朱男於20日下午4時許即一同進入朱男住處，而朱男於22日凌晨1時從住處依序提7包塑膠袋至案發地點埋進花圃。

警方循線至花圃搜索，果然尋獲7袋屍塊，經初步勘驗，黃女頭髮被剃光，左額頭處有一凹陷傷勢，懷疑遭到男友拿榔頭尖銳的部分敲死，生前疑遭虐殺。

由於朱姓男子今天早上被人發現上吊輕生死在新莊的一處公園，殺人動機疑是黃女提分手導致，目前仍積極調查中。

(中時電子報)

凶嫌將女友屍塊分裝成7袋棄置社區花圃。（王揚傑翻攝）
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