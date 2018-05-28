台南白河蓮花季到 阿勃勒花道湊熱鬧

2018年05月28日 10:02 中時 莊曜聰

台南白河蓮花季登場直到8月底。(莊曜聰攝)

為期3個多月的白河蓮花季上周末登場，今年受到缺水因素影響，蓮田種植面積比去年稍微稍減，約在250公頃左右，目前也漸次盛開，吸引不少遊客前往；其實不只蓮花，還有阿勃勒、鳳凰花等都正值開花期，白河區內也有不少秘境，等著民眾前來探索。

台南市白河區素來有蓮鄉之名，種植面積及品種都是南市之冠，主要分布在北邊的玉豐、大竹、昇安、蓮潭和廣安5個里，地方舉辦蓮花季活動已經邁入第23年，今年還首度與日本栽種蓮花聞名的福井縣南越前町締結友好城市，交換蓮花品種交流。

日方贈送「蜀紅蓮」、「勾當玉女」和「蘆山白蓮」等品種，之前寄送來台，種植後在近期已陸續開花，我方則回送「大王蓮」、「湘蓮」和「石蓮」等品種，作為兩地締結友好的禮物。

除了賞蓮外，在白河蓮潭往嘉義的市道上有綿延數百公尺的阿勃勒大道，現在正盛開綻放，整串的黃金色花朵非常浪漫，與道路兩旁的稻作、蓮田相互襯托，成了遊客打卡拍照的新景點，西拉雅國家風景區管理處指出，172線白河往關子嶺方向的大花紫薇、白河水庫周邊的鳳凰花也都是不錯的賞花點。

白河區公所則在蓮花季期間，在官網設置即時花況專區，民眾可先上網查詢相關資訊，找尋最好的賞蓮地點，另外也和後壁、東山兩地合作，推出農村小旅行遊程，串連在地觀光資源。

(中時 )