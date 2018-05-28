22歲女偶像被逼拍裸照陪睡 崩潰嘔吐剩33公斤

2018年05月28日 10:03 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

網友推測A女是2016年9月退團的重松佑佳。(圖／翻攝自日網)

被控訴性騷的永田寬哲。(圖／翻攝自日網)

近來全球反性騷擾「#MeToo」運動崛起，越來越多受害者選擇挺身而出，近日一名22歲日本前偶像A女也出面控訴，被社長強逼按摩、睡同間房，更發現更衣室被裝針孔攝影機偷拍，讓她感到相當噁心，暴瘦到33公斤。

日本女團「彩虹征服者」成員A女向《buzzfeed》控訴，遭社長永田寬哲多次性騷，2015年4月她本想退團，向社長申請獨自到京都旅行，遭對方拒絕「一個人去不行，我一起去話就可以」，當時她未成年，想說對方應該就陪她到目的地，沒想到住宿卻是住在同間房同張床，雖然她沒有被性侵，但仍讓她覺得糟糕。

另外，因為團體基本沒有薪水，每個月只有活動輔助費3萬日圓(約8000新台幣)，但公司禁止打工，社長就說「幫我按摩當作打工吧」，因為沒錢又不想增加父母負擔，只好答應一個禮拜幫他全身按摩1到2次，1次1小時可拿到5000日幣（約1300元台幣）的酬勞。

更誇張的是，某次她已經退團回老家，受團員邀請欣賞演唱會，本想住團員宿舍，社長邀請她去自己家裡睡，A女想社長家有老婆和小孩，應該不會怎樣，就答應了，不過洗澡時，社長指示她一定要使用主浴室，沒想到她發現更衣室裝有針孔攝影機，第2天更轉換到可以拍到全身的角度。

經歷種種性騷事件，讓A女相當崩潰，暴瘦到33公斤，本來隔周要參加大學入學考試也受到影響，連筆都沒辦法拿，而社長當天還厚臉皮傳訊息打氣，讓她感到相當噁心、嘔吐，完全不能動，只好放棄考試。事後她向法院控告，但社長代理人只承認有同房睡覺、全身按摩。而網友根據線索推測，A女的真實身分應該是2016年9月退團的重松佑佳，當時她為了專心念書考大學當醫生而退團。

(中時電子報)