回顧龍應台19年前台大演講稿 「簡直為2019年寫的」

文化部前部長龍應台2016年集結30年演講精粹，以《傾聽》一書表示，現在是傾聽的時刻了，傾聽自己身邊的人，傾聽大海對岸的人，傾聽我們不喜歡、不贊成的人。（本報系資料照/劉宗龍攝）

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中時電子報

龍應台臉書昨（27）日貼出1999年台大法學院的演講稿，以談論政治人的人文素養為講座主題，她指出，台灣政治人物中有相當高的比例來自台大法學院，所以當年「先下手為強」，透過演講影響未來的總統候選人或中央民意代表。而整整近20年過去了，演講全文4329字再次曝光，讓負責協助貼文的小編說，看完宛如芒刺在背嚇一跳，簡直像是為2019年寫的。

她當年在演講中說，在台灣大概一年只做一次演講，這回之所願意來跟法學院的同學談談人文素養的必要，主要是由於看到台灣解嚴以來變成如此政治淹蓋一切的一個社會，自身當然不能不注意到，畢竟要領導台灣進入21世紀的政治人物裡有相當高的比例來自台大法學院。

龍應台說，她前往演講的原因很明白：你們將來很可能影響社會，「今天面對的你們大概20歲；在25年之後，也許就有4個人要變成總統候選人。」她還幽默表示，當聽眾之中的諸君變成社會的領導人時，自己才72歲，還要被領導、受影響，所以「先下手為強」，先來影響未來的領導人。

她結合「文」、「史」、「哲」3學談論「政治人」，大眾之所以要關心今天的政治人、明天的政治人物，是因為這些人掌有權力，將決定一個社會的走向；而她最殷切的期望就是，拜託，請務必培養價值判斷的能力，必須知道什麼叫做「價值」，必須知道如何做「判斷」。

龍應台強調，不必說鑑往知來，對於任何東西、現象、問題、人、事件，如果不認識它的過去，你如何理解它的現在到底代表什麼意義？不理解它的現在，又何從判斷它的未來？不認識過去，不理解現在，不能判斷未來，又有什麼資格領導？

(中時電子報)

1999年龍應台台大法學院演講全文這裡看
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