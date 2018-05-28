萌！水獺寶寶「頭好壯壯」！保育系列活動五月登場

2018年05月28日 10:08 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

可愛的水獺寶寶在台灣成長茁壯！5月30日適逢「世界水獺日(World Otter Day)」！讓我們更瞭解與愛護牠們！台北市立動物園與行政院農業委員會林務局、金門縣政府、金門國家公園管理處…等單位合作，自106年起，每年在金門現地，透過一系列的教育活動，邀請各界專家與民眾參與，共同推廣歐亞水獺保育觀念。

歐亞水獺媽媽「金莎」捕捉到魚之後，交給寶寶飽餐一頓！（台北市立動物園提供）

今年更「世界水獺日(World Otter Day)」期程，於107年5月28-29日兩日，在國立金門大學及金門國家公園管理處，分別辦理【歐亞水獺保育工作坊】與【水獺「金」好運-可持續性之生態旅遊環教課程】，以及5月30日假金門縣立金寧國民中小學，舉辦【世界水獺日「有你真好」水獺保育嘉年華】，期望提升政府單位、觀光業者和在地民眾對水獺保育的認識和重視，並願意承諾共同保護水獺，並齊心合作建構一個適合水獺永續生存的棲地環境。

歐亞水獺是金門地區極具代表性的珍貴野生動物，牠們生性敏感、數量稀少，分布及生存現狀與人類活動干擾息息相關。2014年透過林務局野生動物救傷收容計畫，自金門緊急移置台北市立動物園的三隻歐亞水獺，分別是「大金」、「小金」與「金莎」。

去年滿3歲的水獺們都已成年，為了建立域外安全族群以延續個體數及基因多樣性，動物園展開我愛紅娘任務，順利讓「小金」和「金莎」配對成功，而「金莎」也在今年大年初一中午過後到初二凌晨，順利產下2隻寶寶，目前寶寶們正在努力的修練抓魚的技巧，在不久的將來，牠們便可以和爸爸媽媽一樣，靠自己的力量在大水池中覓食囉！

金門縣政府建設處農林科鐘立偉科長為學員介紹金門的自然、人文發展演變與及生態特色

2018保育金門歐亞水獺系列活動，首先登場的是【水獺「金」好運-可持續性之生態旅遊環教課程】。今年共辦理兩個梯次，地點位於國立金門大學陳開蓉會議廳(5月28日)，以及金門國家公園管理處第一視聽室(5月29日)，時間為9時00分至16時30分。

邀請包括大專院校、金門地區相關領域講師，與台北市立動物園等專業團隊親自授課，並開放金門在地民宿業者、觀光導遊和國立金門大學全體師生共同參與，期望能帶領學員了解歐亞水獺之棲地與活動環境，提供在地業者創造可持續性的生態旅遊行動策略。

2018保育金門歐亞水獺系列活動，首先登場的是【水獺「金」好運-可持續性之生態旅遊環教課程】。（台北市立動物園提供）

在5月30日「世界水獺日(World Otter Day)」上午9時至12時，將於金門縣立金寧國民中小學，盛大的舉辦【世界水獺日「有你真好」水獺保育嘉年華】，藉此提升金門地區大小朋友們對歐亞水獺的保育意識，讓水獺布偶化身保育大使，透過有趣的互動方式喚醒大眾對於水獺的喜愛，並安排教育駐站活動，讓民眾能互動學習到水獺習性、生態知識，瞭解其面臨的保育危機，從而加入保育的行列，讓金門能擁有更多適合水獺永續生存的棲地環境。

(中時電子報)