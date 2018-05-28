2018台中世界花博「馬場風華館」 見證后里馬場歷史演變

民國60年代初期，救國團野外騎乘訓練！（觀光旅遊局提供）

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民國65∼66年，約旦國王所贈之阿拉伯白馬進行訓練。當時后里馬場獲贈六匹，共一公五母，屬於熱血馬種。（觀光旅遊局提供）
全國中正杯馬術障礙超越競賽一景。（觀光旅遊局提供）

「馬上英姿、風華再現！」后里馬場興建於日治時期，二戰結束後由原台中縣政府接管，民國41年由國軍接管做為種馬牧場及騎兵訓練的大本營，目前仍是台灣唯一公營馬場，歷經台灣不同階段馬政史變遷…。

觀光旅遊局長陳盛山28日指出，今年結合台中花博，市府整建后里馬場中正堂為「馬場風華館」，台灣馬政軌跡、馬術運動發展、馬場歷史風華、古董級馬匹用具實物展示及人馬互動情緣等，內容豐富，讓遊客賞花之餘，也能更認識馬場文化。

觀光旅遊局表示，台灣馬政發展始於日治時期實施的馬政計畫，日本政府1914年成立「台灣總督府殖產局后里庄蔗苗養成所第一苗圃」，範圍約為縱貫道路以東，北至牛稠坑丘陵地，南至七星山一帶，總面積約399甲；因牛稠坑地區的地形、氣候、土質極適合發展馬匹畜養放牧，促成台灣總督府同意轉作台中州馬政計畫發展基地，成為當時產馬牧場之一。

陳盛山說，二戰結束後，后里馬場由原台中縣政府接管，民國41年配合國防政策需要成立聯勤台灣種馬牧場，從事軍馬繁殖、騎兵訓練，民國48年飼養馬匹數量數達到最高峰，馬匹總數約有400多匹；民國50年起每年暑假由救國團在此主辦暑期青年自強活動「后里騎士隊」及「駿馬大隊」，練習騎術，培養馬術人才。全國中正杯馬術競賽等賽事大多也在此舉行。

觀光旅遊局指出，后里馬場有豐富歷史脈動，扮演與軍事息息相關的角色，見證百年來台灣馬術發展的演變風華，更是國人的共同記憶。

市府整建后里馬場為「馬場風華館」，除有台灣馬術沿革、后里馬場歷史點滴及具文化資產價值的建築群介紹外，也有后里馬場內古董級醫療器材、馬事用具等珍貴典藏文物展示；馬匹的介紹也很精采，從早期的座騎、馱運、拉車到近代的寵物、導盲、馬術競賽與馬術治療等，讓民眾進一步了解馬匹的習性。

特別的是，館內還設置了「小小馬蓋仙」AR互動遊戲，可讓民眾發揮在展場認識到的馬具常識，將馬具配戴到正確的部位，讓民眾從遊戲中了解馬匹用具。

觀光旅遊局強調，市府更藉由花博會在后里馬場興建具國際標準的馬術障礙超越競技場，推展馬術運動，並依據文化資產保存法對園區內主要歷建古蹟修復再利用，存舊立新，重新賦予新意，結合「駿馬」與「花卉」元素，規劃全國唯一、兼具歷史文化資產及國際標準化馬術競技場的休憩園區。

(中時 )

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