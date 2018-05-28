誤會大了！小時候打113陷天人交戰 原來是父母的神反擊

Dcard網友說，他小時候很皮，常常被揍，某一天，學校老師跟學生說如果家長用不合理的方式教育小孩，就可以打113。(示意圖)

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中時電子報

台灣的緊急救助電話有好幾種，110是報警、119是消防／急救、112是無訊號的時候需要110或119服務時播的、婦女和兒童保護是113、海巡署舉報海難救助和危害海洋資源是118。其中，113最讓人誤會，讓調皮小孩誤會是保障「人身安全」的防護罩，結局是父母反擊超展開、超神，網友紛回「一山還有一山高」。

Dcard網友說，他小時候很皮，常常被揍，小學上學的某一天，學校宣導「反家暴」，老師跟學生說如果家長用不合理的方式教育小孩，就可以打113，他當下超開心地想說：「老姑婆（媽媽）下次再打我，就拿這電話威脅妳！」他回家後，一如往常又在調皮，他媽媽就抄起棍子要修理他，他衝到電話旁邊，很大聲地對媽媽說：「妳打啊！妳打我我就打113」。

結果，媽媽冷笑一聲，回他：「有種你就打沒關係，你打了以後就看不到我了，你還會被送到你們這些壞小孩住的地方，以後也看不到爸爸、阿嬤、阿公、外婆、外公，你就打啊，以為我會怕你喔！」原po當下就天人交戰，想說這樣也太虧，就吃不到炸雞塊惹，於是崩潰大哭走過去給媽媽修理。

他的分享，立刻引起網友熱議，「我小時候也這樣，根本就是我的寫照」、「媽媽都差不多～我堂妹她家是直接叫他打113，然後說我如果被抓去關看妳們去哪流浪都去」還有網友說，「我妹很霸氣的打了113，結果說是空號…後來我阿母更霸氣的打了110，警察來家裡，我妹快嚇死，只能說一山還有一山高，阿母大人真的是無人可敵的」。

不過，也有網友說，「我跟原PO一樣，只是有一次在被母親追打的情況下被外婆發現，外婆就跑去罵媽媽還帶我去買想要的東西安慰我。那次以後我發現呼叫外公外婆比打113有用多了」。

(中時電子報)

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