MLB》首對決田中將大 大谷翔平：變化球好多

大谷翔平6上和田中將大第三度交手，被指叉球K掉。(美聯社)

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中時電子報

效力天使的大谷翔平和洋基「神之子」田中將大，今(28日)首次在大聯盟投打對決，結果田中大獲全勝，讓大谷3打數無安打，還吞下2K，用6局失1分優質好投，率洋基3比1奪勝，大谷敗下陣來，提到相隔五年再碰田中的感想，他說，「變化球比以前在日本投的還多。」

MLB》完全壓制大谷 田中將大率洋基奪勝

大谷和田中前一次交手，得追溯到2013年；當時大谷是年僅19歲的菜鳥，遇上24歲、如日中天的田中，11打數無安打，被K掉6次，另獲得1保送跟1觸身。如今戰場轉到美國，大谷已非昔日的青澀菜鳥，這回與田中較勁，備受關注，共有46109名球迷，進場觀賞這次交手。

由於普侯斯(Albert Pujols)輪休，大谷代班扛4棒；平時擅於用指叉球三振對手的他，這回被田中的指叉球修理，3打數無安打，兩度被指叉球K掉。大谷表示，無法評論田中好或壞，「比起在日本，他這次變化球投得更多，和對決多以速球為主的美國投手，感覺很不一樣。」

能在大聯盟舞台碰上小老弟，田中樂見這次的對決，不過對他而言，上場就要抓出局數，這點跟以往是一樣的。連同此役，大谷面對洋基投手群可說是吃足苦頭，連續3場打不出安打，是大聯盟生涯頭一遭，他的打擊率也一路下滑、跌破3成，賽後打擊率來到2成91。

洋基總教練波恩(Aaron Boone)直言，大谷是極具挑戰性的打者，「我們用速球和變化球高低搭配，他還是有效掌握住好球帶，整體來看，不把球投到他擅長攻擊的紅中偏低位置，這點我們做得很好。」田中用104球，投6局被打3安、失1分，另有8K、2保送，摘本季第6勝。

(中時電子報)

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