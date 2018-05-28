一起對抗教育部！ 台大學生將發起各種聲援挺管

臺大自主聯盟發起的潮T活動已超過3千人響應，人數持續增加中。(圖/翻攝自臺大自主聯盟臉書)

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中時電子報
／綜合報導

面對教育部的蠻橫「拔管」，日前台大學生組成的臺大自主聯盟發起的「大學自治潮T，6/1一起穿T挺臺大」活動，引起眾多學生響應。另外，自主聯盟也在臉書上發文表示，未來將會有更多響應活動，為的就是一起對抗教育部的「蠻橫無理」。

臺大自主聯盟在臉書粉絲頁上貼文痛批政府，表示「政治力正全面介入侵害大學自主」，執政當局以各種莫須有的理由來否定臺大經由正常程序遴選出來的校長選舉結果，卻對於一個充滿爭議的吳茂昆部長如此縱容。甚至更直接指責執政當局「毫不掩飾」的雙重標準，赤裸裸地用政治力介入大學校園，政府從上到下依然大言不慚，放任大學自治倒退30年。

另外，臺大自主聯盟用歐洲研究來痛批政府，「『大學自主』固然不能保證大學有更好的表現，但卻是大學能夠有良好表現的先決條件。」，且台大目前面對的問題絕對不僅只是台大自己的問題，而是整個高教乃至於社會整體的問題。如果再不起身抵抗，食髓知味的政府很快就會把黑手伸向社會的各個角落。

最後一名不具名台大教授也表示，未來還會持續舉行各種「挺管」相關聲援活動，而台大校方也會持續用法律的部分與教育部角力，而臺大自主聯盟則是會採取辦座談會或是這次的潮T聲援活動來讓社會大眾重視這個問題。此外，他也表示，目前潮T聲援活動已經賣超出3千件了，還在持續加印中，可見此活動大家的參與程度相當高。

(中時電子報)

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