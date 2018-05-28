李進勇讚總統教育獎得主 面對艱苦生命的堅強

2018年05月28日 11:43 中時 許素惠

雲林縣小四生蘇玄樺罹患血癌，獨輪車讓她重啟生命動力，成為小老師；雲林科技大學碩士生呂宜臻家貧，中學即半工半讀，出身經歷非但沒擊垮她，反而成為關懷弱勢的養分，同獲總統教育獎，雲林縣長李進勇28日上午接見稱許2人以順處逆，值得學習。

目前就讀雲林縣北港鎮南陽國小的蘇玄樺幼兒園時被診斷出血癌，開始一連串的化療。「剛開始會哭哭，現在不會了！」比同儕身形瘦小的她不諱言，生病過程很辛苦，但知道爸媽更辛苦，還好有大家的加油，以及獨輪車。

蘇玄樺父親蘇家慶致力推廣獨輪車與扯鈴，為了紓緩女兒病痛，便帶著她到北港朝天宮廟口、各國小教導獨輪車與扯鈴，她因此結交更多朋友，還擔任起小老師，從助人中得到勇氣與希望，也暫忘病痛。

呂宜臻出身單親家庭，為照顧罹患憂鬱症無法工作的母親，中學起即半工半讀，目前除了讀研究所也投入樂齡工作，把在成長逆境中堆積出的堅強養分，全部投注在關懷弱勢長者中，希望能將斗六市的樂齡學習中心從7個服務據點拓展到20個。

呂宜臻並建議，雲林縣老年人口比例高，中央在分配樂齡資源時，應該相對提高，這樣才符合公平正義，讓每個老人都能獲得真正的照顧。

李進勇除了祈禱上天保佑蘇玄樺與呂宜臻的生命綻放出璀璨火花外，也強調2人面對逆境的堅強與毅力非常激勵人心，很值得年輕世代效法。

(中時 )