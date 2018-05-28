獅子大開口! 拆違建索賄1200萬 拆除大隊技士貪污起訴

2018年05月28日 11:08 中時 陳志賢

新北市政府違章建築拆除大隊拆除一組技士劉國誠，去年利用會勘新店區五峰路某透天厝違建案時，知悉屋主母女資力驚人，竟獅子大開口向屋主母女索討1200萬，事後降至500萬元，屋主不堪其擾，屋主友人看不下去匿名向檢調檢舉，劉還沒拿到錢就被逮，台北地檢署28日依貪汙罪起訴劉男。

由於劉男在押，檢方最快下午移送北院審理。

據了解，近年新北市發生多起違建火警意外，造成多人傷亡慘劇，民眾紛紛對住家附近違章建築進行舉報。

去年間，新店五峰區一處3層樓透天厝，因進行老屋檢修時，遭人檢舉違建，新北市政府建管人員前往會勘，認定有雨遮等多處違建嚴重，擬進行拆除，而參與會勘的劉國誠見屋主母女頗有資力，遂私下致電屋主母親的公司，聯絡母親出面解決。

去年8月，劉男與屋主母親聯絡後，要求她給予1200萬元作為「打點」拆除隊及轄區議員的活動費，屋主認為價格太高，去年10月劉男自動降價至670萬，不久再降至500萬元。

劉因擔心東窗事發，索賄期間要求屋主母親給予手機SIM卡，作為私下聯絡之用，並要求屋主母親簽下自願同意交付670萬元的文件，屋主母親迫於無奈而簽名，事後因被害人友人看不下去，匿名向檢調提出檢舉，屋主尚未支付款項給劉。

檢調蒐證後，今年3月28日搜索劉男的辦公室及住處，並將劉男帶回偵訊，檢察官偵訊後，認為劉男涉及貪汙重罪，且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，劉男否認索賄，辯稱是屋主自願給他錢，他也覺得困擾。但檢調搜索時，查扣他要求屋主母親簽名付670萬元的文件，並在劉的手機記事本上，發現劉索討500萬元一事，不採信劉說法，依法起訴。

(中時 )