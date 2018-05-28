新一代設計展最佳設計獎 有機會獲150萬元到國外進修、實習

2018年05月28日 10:52 中時 林志成

「2018新一代設計展」今天結束，教育部表示，今年首度將榮獲「新一代設計展-金點新秀設計獎年度最佳設計獎」者，納入「藝術與設計菁英海外培訓計畫」進行甄選，以鼓舞學生拓展國際視野，並與世界接軌。

教育部自94年推動「藝術與設計海外菁英培育計畫」，每年約選送20名藝術與設計菁英學員，到海外機構展開一整年的進修、實習，每人可比照公費補助約新台幣150萬元，預計108年將選送30名至國外知名學校、機構或公司進行培訓，較去年以前之名額增加10名。

為讓更多學生有機會參與「藝術與設計海外菁英培育計畫」，今(107)年度由原來設有「數位媒體組」、「視覺傳達設計組」及「產品設計組」，增加「建築與景觀設計組」，未來也評估規畫再增設「時尚設計組」。

經濟部工業局與教育部自104年起共同攜手辦理「新一代設計展」，但過去學生抱怨場地費及參展費用太高，陸續傳出一些學校學生不再參展的聲音。有鑑於此，自今年起，教育部與經濟部共同分擔「新一代設計展」之場地租金費用，學生完全不必負擔場地租金。

至於布展所需之經費，教育部也協調各校，學生佈展時所需之媒材費、裝潢費等請學校由「高教深耕計畫」、「私校獎補助」等相關預算給予學生適當之協助，讓學生的經濟負擔減至最低。

在「新一代設計展」獲獎學生，除了納入「藝術與設計菁英海外培訓計畫」甄選外，他們也可以參加教育部「鼓勵學生出國參加國際競賽計畫」，這項獎勵學生國際競賽項目由原來的5類，於今年度增加至6類，新增「建築與景觀設計」領域，計12項國際競賽獎勵項目，讓建築領域學生也能與國際接軌。

(中時 )