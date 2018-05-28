慘！敘利亞俄羅斯聯軍激戰IS至少58死

敘利亞政府軍3月9日空襲大馬士革郊區的畫面。（美聯社）

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中時電子報

儘管敘利亞政府在去年宣布從恐怖組伊斯蘭國手中，奪回其所佔據的最後一個大型據點代爾祖爾省，但恐怖組織仍在此區域活躍。敘利亞政府軍及俄羅斯軍隊日前也在該城市遭遇IS的襲擊，雙方激戰後，造成敘利亞和俄羅斯聯軍共有15人死亡，以及43名IS武裝分子死亡。

俄國總統普丁去年12月突訪俄國駐敘的空軍基地，並宣布要撤回大部分軍隊。(圖/美聯社)

俄羅斯國防部表示，在這場軍事襲擊發生在數周前，至少5名俄軍喪生，還有2名軍事顧問也在炮襲中喪命。除此之外，還有5名俄軍受傷，其中2人最終最終在俄羅斯軍事院傷重不治。

俄羅斯國防部的回應是針對伊斯蘭國表示，23日成功在代爾祖爾省邁亞丁（Al-Mayadeen）突襲了敘利亞、俄羅斯聯軍，同時還聲稱摧毀了5輛坦克以及武裝軍車、火箭彈發射筒。伊斯蘭國也說還在同個區域突襲了3個敘利亞政府軍的哨站，造成8名敘利亞士兵死亡，還俘虜了5人。

關注敘利亞戰士的英國組織敘利亞人權瞭望臺組織則對此表示，伊斯蘭國在近日在敘利亞靠近伊朗邊界發起了2新的攻擊，一共造成76人死亡，其中有25人為伊斯蘭國武裝分子。

儘管俄羅斯在去年年底宣布俄軍在敘利亞對抗恐怖組織IS的任務已完成，並要撤回大部分俄羅斯在敘利亞的軍隊，不過敘利亞政府軍在今年仍和俄羅斯軍隊多次聯手執行對抗仍在敘利亞境內亂竄的伊斯蘭國武裝分子。

(中時電子報)

文章來源：Islamic State 'kills four Russian soldiers in Syria'

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