吉林松原寧江5.7地震 餘震61次 上千棟房屋受損

圖為吉林省松原市寧江區毛都站鎮牙木吐村的受損情況。（圖/新華社 107年5月28日)

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中時電子報

據《新華社》報導，中國地震臺網正式測定，28日1時50分，中國大陸吉林省松原市寧江區發生芮氏規模5.7地震，震源深度13公里，震央位於北緯45.27度、東經124.71度。而央視報導，據地震災害快速評估結果，此次地震造成上千棟房屋受損，中國地震局決定啟動三級應急響應。

震央松原位於長春市西北方。（表/新華社）

清晨5時許，《新華社》記者抵達震中寧江區毛都站鎮牙木吐村，該村也是受此次地震影響最嚴重的區域之一。初步統計，該村約有50戶房屋受損，其中10戶受損嚴重，目前尚無人員傷亡情況報告。

牙木吐村村民指著房屋因地震受損龜裂。（圖/新華社 107年5月28日）

「人沒傷到，但現在房子已經不敢進去了。」48歲的牙木吐村村民王顯成家受損嚴重，屋頂和院墻部分倒塌。王顯成和80歲的母親在地震發生後已安全撤出受損房屋。

牙木吐村的房屋受損情形。（圖/新華社 107年5月28日）
牙木吐村的房屋受損情形。（圖/新華社 107年5月28日）

在牙木吐村村民劉長太一家三口居住的房屋，煙囪倒塌把屋頂砸壞。之後又發生了幾次餘震，他説：「現在還挺害怕，但全家都在室外，比較安全。」

中國石油化工吉林石油分公司派出應急通訊指揮車進駐災區。（圖/新華社 107年5月28日）

「地震發生後，牙木吐村出現短暫停電，目前已恢復。」寧江區副區長安平來説，目前已有20多名專業救援隊員抵達現場，帳篷等救援物資正運往該村。

記者直擊：吉林松原地震造成５０多戶房屋受損　

文章來源：吉林松原市寧江區發生5.7級地震

《新華社》記者在牙木吐村看到，應急通信車等救援車輛已抵達現場，災情統計、通訊支援等工作正依序展開。該村不少村民在室外回憶地震發生時仍心有餘悸。

此次地震，吉林省松原市寧江區、前郭縣、大安市震感強烈，長春、四平、白城等地震感明顯。截至28日3時30分，震央附近區域發生餘震61次，最大餘震為1.9級。吉林省地震局已啟動三級應急響應，迅速向地震現場派出救難隊。

(中時電子報)

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