嘉義長庚引進最新第4代達文西手臂 造福南台灣病患

2018年05月28日 11:14 中時 張伊珊

嘉義長庚醫院今年4月中旬，斥資上億元購置雲嘉南地區首台，也是全球最新第4代達文西機械手臂，至今完成逾20例個案。外科部長黃文詩指出，達文西手術定位快速，且具有影像清晰度、手臂自由度及穩定度等優勢，對醫師及病患來說，皆是一大福音。

嘉義長庚28日上午舉行記者會，邀請曾接受達文西手術的病患到場，分享個人術後恢復情況。61歲施女士說，「恢復很快，術後3周就可以爬山，且跟平常一樣」，她先生相當感謝嘉義長庚醫療團隊，讓太太能盡早「遠離痛苦」，重返正常生活。

負責操刀的黃文詩表示，此案例為自然孔道大腸癌手術，是以近900例的單切口腹腔鏡手術經驗為基礎，再經由達文西機械手臂精巧的功能，可將切除的組織，藉由自然孔道（陰道或直腸肛門）取出，而腹壁上僅留存5處約1公分的微小傷口，其出血量也少，病患可早日恢復正常作息。

院長林志鴻指出，第4代達文西機械手臂，與傳統內視鏡微創手術最大差別在於，機器手臂有7個自由度的動作，接觸器官最前端的手術器械可做 270 度旋轉，靈活度大增，用在血管、尿道縫合特別方便，尤其是手術位置在骨盆腔深處的攝護腺、婦科、腎臟、直腸，不管是美國或台灣，泌尿、婦科占達文西手術都超過6成。

(中時 )