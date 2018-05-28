嘉義長庚引進最新第4代達文西手臂 造福南台灣病患

2018．05．28 嘉義縣 ▲自左至右為，嘉義長庚醫院院長林志鴻、外科部長黃文詩、病患施女士及其先生，28日上午分享個人接受達文西手術後的恢復情況。（張伊珊攝）

友善列印
中時

嘉義長庚醫院今年4月中旬，斥資上億元購置雲嘉南地區首台，也是全球最新第4代達文西機械手臂，至今完成逾20例個案。外科部長黃文詩指出，達文西手術定位快速，且具有影像清晰度、手臂自由度及穩定度等優勢，對醫師及病患來說，皆是一大福音。

嘉義長庚28日上午舉行記者會，邀請曾接受達文西手術的病患到場，分享個人術後恢復情況。61歲施女士說，「恢復很快，術後3周就可以爬山，且跟平常一樣」，她先生相當感謝嘉義長庚醫療團隊，讓太太能盡早「遠離痛苦」，重返正常生活。

負責操刀的黃文詩表示，此案例為自然孔道大腸癌手術，是以近900例的單切口腹腔鏡手術經驗為基礎，再經由達文西機械手臂精巧的功能，可將切除的組織，藉由自然孔道（陰道或直腸肛門）取出，而腹壁上僅留存5處約1公分的微小傷口，其出血量也少，病患可早日恢復正常作息。

院長林志鴻指出，第4代達文西機械手臂，與傳統內視鏡微創手術最大差別在於，機器手臂有7個自由度的動作，接觸器官最前端的手術器械可做 270 度旋轉，靈活度大增，用在血管、尿道縫合特別方便，尤其是手術位置在骨盆腔深處的攝護腺、婦科、腎臟、直腸，不管是美國或台灣，泌尿、婦科占達文西手術都超過6成。

(中時 )

新一代設計展最佳設計獎 有機會… 尖峰用電時間還未到 今用電量已…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。