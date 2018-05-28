賴揆覺修宮參拜 祝福姚文智心想事成

民進黨選對會28日中午開會討論出單一台北市長建議人選，行政院長賴清德（左）赴覺修宮參拜祈福與投入黨內台北市長選舉的立委姚文智（右），兩人相互握手致意，賴院長還給姚文智打氣加油 。(陳怡誠攝)

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民進黨選對會28日中午開會討論出單一台北市長建議人選，行政院長賴清德（中）赴覺修宮與投入黨內台北市長選舉的立委姚文智（左二）及北市民政局長藍世聰（左）一起舉香祈福 。(陳怡誠攝)
民進黨選對會28日中午開會討論出單一台北市長建議人選，行政院長賴清德（右）赴覺修宮參拜祈福與投入黨內台北市長選舉的立委姚文智（中）握手致意，圖左為台北市民政局長藍世聰 。(陳怡誠攝)

民進黨台北市長選戰決定自提人選，最快今天就會開會推出人選，也被視為台北市長人選之一的行政院長賴清德今天前往覺修宮參拜，當面祝福參選台北市長的立委姚文智「心想事成」；另外，由於水情吃緊，賴揆也不忘祈求台全風調雨順、國泰民安。

賴揆年初參拜覺修宮時，被民代力拱挑戰台北市長柯文哲，今天前往覺修宮，則與同黨參選台北市長的立委姚文智同場，對於台北市長選戰，行政院發言人徐國勇認為，賴揆參選的機率還是「微乎其微」，賴揆在致詞時，則是祝福姚文智「心想事成」。

賴揆說，姚文智擔任立委時，不管是前瞻預算還是中央政府總預算，姚都站在第一線協助通過，他要特別感謝姚文智的支持；尤其在總預算審查時，姚對行政院的要求，特別是對台北市的發展，看得出來姚對台北市的發展願景跟熱情。

此外，由於今年降雨偏少，南部水情吃緊，賴揆也祈求神明保佑台灣國泰民安、風調雨順，全台每個縣市都平安順順利利。

(中時 )

民進黨台北市長選戰決定自提人選，選對會28日會開會推出人選，也被視為台北市長人選之一的行政院長賴清德（左）前往覺修宮參拜，當面祝福參選台北市長的立委姚文智（右）「心想事成」。(陳怡誠攝)
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