NBA》騎士搶七險退綠軍 詹皇連8年闖總冠軍賽

2018年05月28日 10:58 中時電子報 黃及人

詹姆斯闖進禁區爆扣，塞爾提克球員防守不及。(美聯社)

東區冠軍賽第7戰28日上演一場防守大戰，結果仍成「小皇帝」詹姆斯的個人秀，靠著詹皇拿下35分、9助攻與15籃板的準大三元，騎士87比79力挫地主塞爾提克，4勝3敗戰績挺進今年總冠軍賽，也是詹皇連8年闖進總冠軍賽。

如同賽前公布，騎士改用傑夫格林取代腦震盪無法上場的洛夫先發，卻沒法改變塞爾提克開賽就打出11比4強攻，騎士仍然陷入詹姆斯單打獨鬥，打完首節，塞爾提克26比18領先，詹皇打滿首節，包辦12分、5籃板。

塞爾提克雖在第2節一度擴大領先到12分，可是騎士發動14比3猛攻，追到只差1分，幸好傑倫布朗在上半場快結束時投進三分球，幫助塞爾提克打完上半場，仍以43比39領先，詹姆斯上半場沒休息，貢獻17分、10籃板。

騎士第3節展開反撲，再次打出9比0，一度超前塞爾提克5分，打完前3節，騎士反以59比56領先地主塞爾提克，騎士總教練泰隆盧擺明沒招可用了，竟然完全沒讓詹姆斯下場休息，讓詹皇看來要在這場搶七大戰打滿全場。

雙方末節互有領先，打到最後2分45秒，詹姆斯兩罰俱中，幫助騎士78比73領先，接著詹皇徹底主宰戰局，先是長傳喬治希爾上籃取分，然後詹皇最後1分04秒完成強力「三分打」，擴大領先到10分，比賽勝負已成定局。

詹姆斯打滿全場48分鐘，投24中12、罰11中8，唯一美中不足的是他出現8失誤，賽後他累到躺在場邊休息等待頒獎，傑夫格林彌補洛夫缺陣的得分空缺，貢獻19分，J.R.史密斯12分，崔斯坦湯普生10分、9籃板。

無奈吞下今年季後賽主場首敗的塞爾提克，則以塔圖24分最高，荷福德17分、4籃板及3助攻，馬可斯莫里斯14分、12籃板，布朗13分，輸球頭號罪人是洛席爾，他全場三分球10投0中，表現完全不如以往犀利。

可是塞爾提克算是雖敗猶榮，畢竟他們少了厄文、海沃德兩大主力，仍能一路打到東區冠軍賽G7，也讓球迷不禁期待塔圖、布朗、洛席爾等新秀的未來發展。

(中時電子報)