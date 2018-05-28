林佳龍推動「中電中用」 空汙專家學者贊同

台中市長林佳龍主張「中電中用」，籲中央要加速達成，搭配大眾運輸系統的完善，讓台中空氣品質進一步改善。（黃國峰攝）

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台中市府表示，市長林佳龍提出「中電中用」，獲研究空汙的中興大學教授莊秉潔在臉書發文贊同。（盧金足翻攝）

台中市長林佳龍呼籲中央加速推動「中電中用」，以區域電網為能源政策改革重點。獲研究空汙問題的中興大學教授莊秉潔呼應，在臉書表達贊同「中電中用」理念，更建議台灣電價可不同地區不同價格，賦予地方首長更多權限處理能源問題。

市府指出，根據行政院環保署空品測站資訊顯示，台中市過去3周細懸浮微粒PM2.5平均值降至每立方米18微克，相較北部許多縣市20微克以上來得良好。

對此，林佳龍在臉書發文表示不會以此為滿，除持續推動各項空汙防制策略，期盼他這幾年主張的「中電中用」，中央一定要加速達成，搭配大眾運輸系統的完善，讓台中空氣品質進一步改善。

中興大學教授莊秉潔在臉書指出，贊成林佳龍「中電中用」理念，建議在台灣不同地區的電價也可以不同，如此一來，將賦予地方首長有更多權限處理能源問題。

市府指出，台灣進入夏季用電高峰期，但近三周中南部縣市的空品卻十分良好，氣象專家彭啟明也於臉書分析，這幾天從南到北，溫度高達34至38度用電量高，但西半部空品卻特佳，反而北部下午時臭氧濃度變高，能見度變差。

市府表示，彭啟明認為可藉此讓大家知道，空汙有境外、固定、移動及逸散等不同汙染源，不光只有火力發電廠排汙造成空品不佳，與季節、風向、地形都很有關聯，期待大家從自身做起，為改善空汙一起努力。

(中時 )

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