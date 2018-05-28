台布斷交小英居然賣荔枝 立委質疑：國安單位在幹嘛？

2018年05月28日 11:29 中時電子報 陳弘美 /整理報導、中時 陳建瑜 王英豪 /整理報導、中時

外交部長吳釗燮（圖）28日赴立法院外交及國防委員會專案報告，會前對《台灣國防評估委員會法》表示，有關於美國國會再一次推動友台法案，顯示我方在美國國會方面堅強支持我們的力量，台灣政府及人民對此都表達高度感謝之意。（王英豪攝）

外交部長吳釗燮今在立法院的外交及國防委員會接受質詢，朝野立委都關心台灣接下來的外教局勢演變，吳釗燮對此表示台灣外交不會屈服中國的打壓，會更努力往前走。民進黨立法委員羅志政質疑為何在斷交當天，總統會在直播賣荔枝，到底是哪個環節有問題？外交部有知會國安會？國安會是否有疏失？吳釗燮回答，有跟國安會呈報，但是關於總統府當天是否有活動，國安會後續處置並不清楚。

立法院外交及國防委員會今舉行「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」進行專案報告。

民進黨立法委員蔡適應質詢台灣要捐一百萬美元給世界衛生組織（WHO），作為對抗伊波拉病毒的基金，但台灣又不是WHO的一員，請問捐助方式為何？對此，吳釗燮表示是透過美國第三方組織捐贈出去。但蔡適應又問，捐款的收據的名稱不是寫台灣，且WHO秘書處對台灣不友善，這捐款若是捐給WHO不就是行政開支？吳釗燮回應這是專案捐款，就是做為伊波拉病毒使用。不過，蔡適應認為若真要捐款，捐給無國界醫生等組織，可能對台灣的外交更有益處。蔡適應質詢，現在稱呼對岸上是要用「中國」還是「中共」，因為看到許多稱呼，吳釗燮則回應，台灣外交是「面對全世界」，因此就是稱呼「中國」。

我與布吉納法索斷交當天，蔡英文總統與總統府祕書長陳菊卻在臉書上直播賣玉荷包。藍綠立委今質疑，外交部長吳釗燮或國安團隊是否向蔡總統報告。吳釗燮表示，府方活動情況不清楚，但他有向總統電話報告，但「忘掉幾點！」

民進黨立委羅致政質詢時詢問，外交部晚間7點半開記者會說明前，蔡總統下午還在直播荔枝，當時是不知情還是外交部已告知，還是總統認為可以穩下來？吳釗燮回覆，第一時間與布國關係變化時已向總統報告，但他不清楚府方活動安排。

吳釗燮強調，他當天下午有將相關訊息向總統呈報，也有向國安會祕書長李大維呈報，但他不清楚府方活動。

國民黨立委李彥秀指出蔡英文批評「在野黨不團結」，她反問民進黨如何團結台灣，民進黨在許多議題上都「挑起對立」，怎能批評在野黨，凸顯「總統高度不夠」。她更質詢總統所言的「不再忍讓」為何？有實質作法？「正名制憲」也算在內？她更詢問吳釗燮是否認同在外交政策上，是否「兩岸政策為最上位」？吳釗燮並沒清楚回答這問題，但李彥秀表示，外交部清楚不接受「九二共識結果」，且「中國現在做法都是在針對民進黨」。

國民黨立委江啟臣質疑，若國安團隊有掌握，還會向總統做直播賣荔枝的建議嗎？「你們比媒體還不如」？外交及國安團隊有沒有在總統賣荔枝之前通知她？

吳釗燮重申，他不清楚府方活動，但外交部接到訊息時已經總統報告。江不斷追問倒底「幾點」，吳說，有電話報告，但忘記幾點」。

國民黨立委江啟臣更要政府想清楚美國是否會幫助台灣？尤其美國現任總統川普提出的「美國優先」，那麼美國是否會「實質」幫助台灣？外交部要注意才是。而海地總統訪台，台灣是否會被「敲竹槓」，江啟臣提醒吳釗燮不要給了幫助，最後卻是「賠了夫人又折兵」。

國民黨立委馬文君質詢時，再度追問何時向總統報告布國斷交情況？吳釗燮表示，約略「傍晚」向總統報告。

馬文君再問，布國在斷交前外交部內部燈號為何？吳釗燮表示，本來列黃燈，有些跡象後，其實也準備要改列紅燈。

(中時電子報)