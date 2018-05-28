母代父職照顧2女 印尼新住民獲選自強媽媽

2018年05月28日 11:42 中時 洪榮志

現年43歲的林娃娣是印尼籍新住民，7年前丈夫因病過世後，她獨自撫育尚在就讀國小的2名女兒。沒工作也沒積蓄的她，除靠中低收入戶的補助，還努力找到工作，母代父職，生活儉樸、刻苦耐勞，提供孩子一個安穩的生活環境，她克服逆境、永不放棄的精神，獲選為今年的自強媽媽。

來台19年的林娃娣，如今國台語聽、說、讀、寫的能力都非常純熟，早已融入台灣的社會與文化中。不過，剛從印尼嫁來台灣初期，因風俗民情不同、社會文化的差異，一度造成心理與生理極大的不適應，每逢夜晚或獨處時，時常獨自傷心流淚。

不久後，女兒接連出生，她也馬上調整好心情，將重心移到家庭，全心相夫教子、侍奉婆家，讓丈夫能全心全力在工作上打拚，讓小孩能得到父母雙親的照護，用生命把家人照顧得無微不至。

無奈的是，她的丈夫於7年前因病過世，在丈夫生病到過世的這段期間，林娃娣肩負家庭主要照顧者與生計提供者的雙重角色，但因在台灣沒有工作，無法賺錢照顧家庭，也沒有積蓄，曾讓她不知該如何面對未來的生活。

還好，此時她家通過公所中低收入戶審核，適時得到政府部分的援助；之後更順利找到工作，逐漸減緩經濟壓力。儘管長年累月為生活勞苦奔波，過程十分艱辛，但林娃娣都咬牙苦撐，一一克服，這份堅毅不饒的精神難能可貴。

(中時 )