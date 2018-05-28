Gogoro頻傳斷電 議員轟業者不負責任

2018年05月28日 11:15 中時 陳燕珩

多名車友向議員王威中投訴，陸續發生Gogoro車輛斷電情形，嚴重影響行車安全。（陳燕珩攝）

Gogoro又出包？有多名車主向議員王威中陳情指出，日前騎乘Gogoro途中，發現車輛突然斷電失去動力，嚴重影響行車安全，近期有大量個案投訴，但製造商睿能公司處理態度消極，僅要求車主自行回廠維修，未統一釐清狀況、召回車輛。王威中不滿說，斷電情形人命關天，將要求消保官介入行政調查。

王威中指出，從今年4月開始，網路出現大量類似案例，除了車輛直接斷電失去動力外，也有電量直接變成0，跳出警示後開始限速。據多名車主分享，新、舊版電池都會斷電，但舊版電池出包狀況較嚴重。不料，送修後車廠竟回覆，不是電池和系統問題，只是車輛冠簧鬆了，花400元更換即可，讓車主大為不滿。

他進一步說，斷電案例層出不窮，若過彎失去動力卡在內側車道，恐有遭後方群車追撞的危機，夜間斷電失去警示燈，安全性也大受影響，但睿能接獲大量投訴後，說法仍避重就輕，現在改稱會設法收回故障電池，但壞一台、修一台，根本是把車友當實驗品，作法非常不負責任。

王威中強調，今年3月他曾踢爆Gogoro龍頭鎖無故鎖死等問題，請消保官行政調查，發現業者廣告宣稱車輛有ipx5和防水能力，卻在上市後才完成檢測，另外標榜安靜無聲，騎乘時卻有部分高頻，恐涉及廣告不實。

北市主任消保官何修蘭說，上次行政調查部分，已將相關資料移交給公平會、交通部處理，判定有無廣告不實、設計不良等問題。至於這次斷電問題，已涉及行車安全，2周內會請業者說明相關處理狀況，併將調查結果移交給交通部，進行進一步處置。

Gogoro行銷總監陳彥揚表示，斷電情形經後台診斷，應是少數電池連接器有訊號不穩問題，公司已掌握清單，2周內會完成比對及電池更換，車主有發生類似情形，可與客服聯繫。

(中時 )