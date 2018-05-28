談判亮刀架人遭砍傷請求賠償 判賠7萬

巫姓男子醉酒在病床上揮舞拳腳飆國罵，作勢攻擊醫護人員。（翻攝畫面）

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中時

鄭姓男子遭陳男持棍棒打傷，懷恨在心找廖及余2名友人前往理論，陳男也找賴姓友人到場，賴攜帶西瓜刀，在衝突中拔刀抵住對方廖男脖子，鄭見狀奪刀反擊揮砍賴男致傷，賴男請求民事賠償百萬元。台中地院民事庭認為，賴男攜刀、亮刀架人脖子等行為須付2成比例責任，判鄭男應賠合理賠償金額的8成，金額為7萬2000多元。

判決書指出，鄭男在105年10月間在中市大誠街與光復路口的福德祠，遭陳男持棍棒毆打因而懷恨在心，到醫院驗傷途中，遇到廖男及余男，3人一起返回現場要找陳男理論。

陳男通知賴姓友人到場，賴男攜帶西瓜刀前往，雙方發生口角衝突，即拔出西瓜刀架在對方陣營廖男脖子。鄭男見狀衝上奪刀，朝男頭部揮砍3下，導致賴男的頭部、手臂遭砍割傷。台中地院依傷害罪判鄭男徒刑4月，得易科罰金。賴男再提民事賠償，請求醫療、工作損失及精神撫慰金共新台幣100萬元。

台中地院民事庭審酌醫療總費用、住院不能工作損失及精神撫慰金，認為請求賠償的數額在9萬零207元範圍內有理，但審酌整起事件，賴男攜刀前往，又持刀架在廖男脖子等情狀，兩造糾紛發生原因、傷害輕重等情狀，原告賴男應付2成比例責任、鄭男付8成比例責任，而判鄭男賠償7萬2166元。

(中時 )

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