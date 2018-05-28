跑完全馬橫紋肌溶解 37歲肌肉男1年後眼中風

2018年05月28日 11:33 中時 馮惠宜

中山附醫眼科醫師許閔彥指出，視網膜就好像底片，因眼部靜脈阻塞會造成視網膜中央的黃斑部水腫，眼部感光細胞缺氧壞死造成失明。（馮惠宜攝）

中山附醫眼科醫師許閔彥指出經眼部掃瞄可以看到眼部黃斑部因靜脈血管阻塞造成水腫。（馮惠宜攝）

台中一名37歲肌肉男在4年前跑完全馬後脫水因橫紋肌溶解症住院，未料出院一年後突然出現右眼一片黑暗，就醫發現是右眼視網膜全靜脈阻塞，也就是俗稱的眼中風，經透過兩年三個月11次眼內注射，終於回復到0.7的視力，不但重返職場，更順利取得美嬌娘；中山醫學大學附設醫院眼科醫師許閔彥呼籲，運動一定要量力而為，因國外已有文獻指出，積烈運動造成的脫水，可能引發年輕型眼中風。

許閔彥指出，這名37歲的李姓男子，3年前突然發現右眼一片黑暗，到眼科就醫發現其右眼視網膜靜脈完全阻塞，因眼部動脈血管進到視網膜後無法從靜脈出去，造成黃斑部水腫，進而感光細胞缺氧壞死，幸好他即時就醫透過注射抗血管新生抗體消除黃斑部水腫，歷時27個月11針的注射治療，終於讓右眼重見光明。

許閔彥指出，在治療期間，李姓男子突然回想自己一年前曾因跑完全馬脫水併發橫紋肌溶解症住院治療，懷疑是那次的後遺症，雖然過去有文獻指出，過度運動造成的脫水可能會併發眼中風，但像這名患者一年後才出現眼中風有無關係還無法證實。

而該名男子在鋼鐵廠高溫環境工作，且經常要輪夜班、大夜班工作，也有可能造成脫水併發眼中風；幸好去年開始健保對這類病患有條件給付，大幅減少患者的經濟壓力。

許閔彥提醒若發生類似症狀，視力有劇烈喪失的變化，應趕快尋求專業眼科醫師檢查確定診斷後，開始積極治療，而療程可能長達兩三年以上，請患者亦保持耐心與眼科醫師配合治療與追蹤，治療初期可能每個月都需要眼內注射一次抗體，確實辛苦，但為了保全視力，還是耐心配合，療效才更好。

(中時 )