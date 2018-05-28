7-11免費借還書 圖書館書籍借閱更便利

2018年05月28日 11:34 中時 林志成

借閱書籍一定要去圖書館嗎？教育部推出的「公共圖書館資源整合計畫」，計畫內共有12個資源中心，大量充實資源中心館藏資源，並與7-11統一超商合作，推出線上借還書免運費服務，以推動閱讀風氣。

過去公共圖書館較注重建築空間改善及辦理推廣活動，對於館藏品質提升較不重視，且公共圖書館一直面臨經費及專業人力有限之困境，以致於在選書及購書方面館員較難發揮專業判斷及執行，在有限的經費下多優先購買暢銷熱門圖書。

教育部終身教育司科長吳中益表示，從近年全民閱讀習慣調查發現，全國公共圖書館借閱排行榜，最受歡迎的圖書主要都是奇幻、武俠及推理等類型，國人閱讀習慣偏好休閒、娛樂及小說類，對於偏向知識性類書籍普遍借閱率較低，如何提升知識性書籍館藏比例及借閱率更為重要。

因此，教育部委託國家圖書館，擇選12所公共圖書館輔導成為資源中心主題圖書館，並購置主題藏書分送至各資源中心，類型包含：青少年、知識性、文化創意、多元文化等，累積達40萬6,966冊。107年加入人文藝術、樂活環保、科技創新、多元學習等主題藏書，要讓全國民眾跨縣市借閱更多樣性的書籍。

為了讓借閱更加便利，民眾只要持全國各公共圖書館借閱證即可免費跨縣市借閱及預約各資源中心圖書，近期也與7-11結合，推出線上借還書免運費服務，民眾可多加利用。教育部今年編列約100多萬元經費，支應跟7-11的合作計畫。

未來教育部將接續擴充平台功能整合電子書查詢借閱，讓民眾可依館別、圖書分類、熱門電子書等分類方式查詢，透過多種載具即時借閱，並增購過去較欠缺的地方特色主題與經典好書，希望透過整體性規劃運作，提升資源中心各項服務及資源整合共享效益。

相關資訊可至「公共圖書館區域資源中心網站」http://rrc.ncl.edu.tw/publiclib/tw瀏覽，書籍查詢及借閱請利用「公共圖書館圖書資源共享服務平台」（https://rrcils.ncl.edu.tw ）查詢。

(中時 )