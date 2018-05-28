娃娃機夾「黃金」殺出紅海！機台主營收驚人

2018年05月28日 11:32 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

全台掀起夾娃娃熱潮，許多店面不堪店租漲價，紛紛擺放夾娃娃機台搶錢。不過夾娃娃機店一家接著一家開，夾取物也要跟得上潮流，才能「脫穎而出」。業者腦筋動得快，繼iPhone、藍芽耳機、旅蛙後，竟然連「排泄物」都可以夾，不但沒有嚇跑客人，反而爆點十足，機台主爆料，觀光區的「便便」機台，一天營收可以超過2000元，一個月下來就有6萬！

有網友在臉書《爆費公社》PO照指出，早上買早餐時順道去隔壁夾娃娃機店尋寶，結果看到一個夾娃娃機裡放滿了像狗屎的東西，一開始以為是烤地瓜，走近一看竟然真的是「便便」，害他連早餐都差點吐出來，機台上面還寫了「對聯」：「狗年求個狗屎運，送禮自用兩相宜」。

觀光區近來出現超逼真的「夾便便」機，話題十足。(圖/翻攝自臉書爆廢公社)

有網友PO出自己夾到的「便便」。(圖/翻攝自臉書爆廢公社)

沒想到這個超逼真「便便機」果然成功吸引眾人目光，根據聯合新聞網報導，機台主指出，觀光區或學校附近的夾娃娃機店，比較能接受新奇、話題性強的商品。有些學生會抱著夾到後，可以帶到學校炫耀、整人的心態，非夾到不可，因此他在觀光區的機台擺放便便，1天營收可以超過2000元。

網友看到後嘖嘖稱奇，紛紛留言「這三小東西...」、「是在訓練狗狗到定點大便嗎？」、「收集多久了？」、「會不會有一坨是真的？」、「照片怎麼有味道」、「150保夾有點貴…」、「好貴的屎」、「這種怪怪的我一定夾！」

(中時電子報)