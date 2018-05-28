台灣國際醫療展及銀髮展 軟硬整合創建智慧醫護生態體系

2018年05月28日 12:28 工商 張佩芬

2018年外貿協會辦理的醫療展與銀髮展將於6月21日至24日在世貿一館聯合展出，為全台規模最大，共計408家廠商，使用868個攤位，也是最國際化的廠商重要出口平台，外貿協會祕書長葉明水指出，今年展覽啟動策略轉型，推出6大特色，呈現台灣醫護軟硬實力，串連醫護上下游打造智慧醫護生態體系。

根據知名市調機構Frost & Sullivan預估，醫療聯網於物聯應用領域佔比30.3％，僅次工業物聯網。2021年預估市場規模達720億美金。今年醫療銀髮雙展中，安勤科技展出智慧病房系統與設備；台灣系統整合廠商永磐科技展出MIKO平台系統，串接醫院各設備系統，方便醫護人員資料處理及運用; 眾匯智能則推出智慧健康管理平台，透過大數據分析健檢數據，讓民眾更清楚自己的健康風險。

「新竹生醫」、「高雄醫大」、「中興大學」三家育成中心率10組團隊參展。展出成品包含：中興大學率AHL團隊推出可攜式肺呼吸道及心肺檢測儀器，並經由AI學習模組分析，使民眾能利用手機追蹤心肺呼吸道相關疾病徵兆，達到醫學保健預防功效；新竹生醫產業及育成中心所扶植的匯嘉健康生活科技，展出AI智能保姆機器人結合智慧型聰明嬰兒床墊，以不穿戴、無導線、無電磁波的方式幫助父母監控寶寶的安全與健康。

目前世代中輔具的S、M、L三種大眾化尺寸早已不符合時代需求，「3D列印」技術能達到少量多樣及客製化的效果，是醫材領域下世代的新星，工研院開發出3D列印醫材共創服務平台，並將首次展出3D列印輔具；「台灣精品館」中也展出多項獨步全球的新創醫材，如安克生醫全球唯一CE及FDA認證非侵入性甲狀腺癌偵測系統，可為甲狀腺腫瘤提供更精準的診斷效果。

失智照顧科技輔具從食、衣、行讓長者及照護者生活更便利

依據2017年國際失智症協會（ADI）資料，推估2017年將新增1千萬名新增失智症案例，平均每3秒就有一人罹患失智症。由新北市衛生局及老人福祉科技研究中心共同籌組「憶起玩學堂」，設立「同樂廣場」及「銀髮臥室」兩大主題，展出品項涵蓋食、衣、行三大類的失智症生活照護科技輔助產品，，包括陪伴型機器人、互動遊戲、及體感電玩等，利用科技輔助讓長者、照護者都能在復健活動中找到樂趣。

依據衛福部統計資料顯示，去年接受國際醫療服務人次來到歷史新高，達到30.5萬人次，創造新台幣147億產值。本屆擴增「醫療服務專區」，展出廠商包含以團體出擊的「台灣特色醫療聯盟」及「海峽兩岸特色醫療聯盟」共32家不同專科及醫療院所，如與北投老爺酒店共同打造高階健檢、醫學美容與溫泉飯店整合服務的「臺北市北投健康管理醫院」；已連續3次通過JCI國際醫療認證，以飛秒雷射手術聞名的「大學眼科集團」；以及能有效提升囊胚著床機率，增加不孕症患者試管嬰兒治療成功率的「生基生殖醫學中心」。

首創「急診室情境主題館」，模擬「診療室」、「手術室」及「留觀室」空間，集結24家台廠75項產品，特別是新南向國家需要急診間公共醫療基礎建設，此主題館展現全產品線，並供參觀者一次購足台灣製急診醫學用醫療器材。

醫療展與銀髮展同期辦理，串連醫護產業生態體系，促進業內交流，展期間亦舉辦台灣特色醫療聯盟健康講座及與醫策會合辦的醫美及健檢認證等多項專業論壇及一對一採購洽談會，去年吸引來自55國，超過1,100國際買主，同時是全台唯一兼具醫療及照護主題的專業採購平台今年多項創新，尤其是智慧醫療產品，歡迎相關業者至官網預先登記參觀。

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