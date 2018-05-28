作法未顧及隱私 大陸政府扶貧 低收入戶家門掛牌示眾

大陸部分地方政府將扶貧公示牌掛在低收入戶家門口，作法不夠細膩，未考慮對方隱私，讓接受政府扶助的低收入戶感到抬不起頭來。（圖/翻攝中國鄉村之聲微博）

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中時電子報

據《中央社》報導，中共總書記習近平宣示在2020年完成脫貧，成為中國大陸各地方政府要務。然而，不少地方政府卻在低收入戶的家門口掛上「扶貧公示牌」，形同掛牌示眾，讓這些低收入戶感到抬不起頭。

中共中宣部委託《新華社》主辦的微信公眾號半月談報導，大陸西部山區一個貧困村的低收入戶男主人，日前向村幹部承諾爭取早日脫貧，但卻提出要求，「先把門口的低收入戶牌給扔了」。

報導指出，大陸大部份低收入戶所在的地方政府，為凸顯對脫貧工作的重視，落實對低收入戶的幫扶責任，會在低收入戶家門口最醒目的位置掛上「扶貧公示牌」、「脫貧幫扶資訊公示」等標示牌。

這些標示牌上，詳細標明這家低收入戶的姓名、致貧原因、收入、幫扶負責人、負責人聯繫電話等訊息。而這種作法更被一些地方政府列為扶貧工作經驗，指此舉方便了低收入戶與幫扶黨員幹部的「精準聯繫，進一步夯實了扶貧責任，加快了扶貧工作進度」。

但報導直指，這種做法並沒有顧及低收入戶承受的精神壓力。不少低收入戶反映，在家門口「掛個窮牌」，是將自家的「家醜公開示眾」，給他們帶來了嚴重的心理壓力，讓不少低收入戶在親戚前面抬不起頭，在村民面前矮人一截，更容易挫傷他們脫貧致富的鬥志和信心。

報導提到，地方政府幫助低收入戶脫貧，不能因為給予了特殊的支持和幫助，就無視低收入戶群眾的隱私。民眾的個人資訊、家庭情況本就屬於隱私，不宜完全公開，而「貧困也是一種需要保護的隱私」。即使為了扶貧資金流向需透明公開，也得拿捏好尺度。

報導說，地方扶貧幹部手中都有低收入戶的詳細資訊，而低收入戶也都有扶貧幹部的聯繫方式等資料，低收入戶的資訊完全沒有必要公開掛牌展示。

(中時電子報)

文章來源：貧困戶掛牌示眾，該不該？

文章來源：中國政府扶貧 貧戶家門口要被掛牌示眾

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