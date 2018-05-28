賴揆祝心想事成 姚文智OS：「丞相 起風了」

民進黨選對會28日中午開會討論出單一台北市長建議人選，行政院長賴清德（右）赴覺修宮參拜祈福與投入黨內台北市長選舉的立委姚文智（中）握手致意，圖左為台北市民政局長藍世聰 。(陳怡誠攝)

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民進黨選對會今天開會討論台北市長人選徵召案，提出建議案給民進黨主席蔡英文參考。行政院長賴清德上午前往覺修宮參拜時，祝福爭取參選台北市的立委姚文智「心想事成」，姚文智則說，他本來想回應賴揆，「丞相，起風了」（指風向已變），他有信心贏得勝選。

外傳姚文智將代表民進黨參選台北市長，姚文智今天信心滿滿，說被賴揆祝福時，本來想說「丞相，起風了」，風向在變，民進黨只要確定提名，依據民進黨過去對城市的願景跟看法，民意會慢慢轉向，只要這幾年民進黨在台灣改革能清楚讓市民知道，尤其中央改革跟地方發展密不可分，台北市要持續建設也需要中央支持，只要中央跟台北市團結密切合作，他對勝選非常有信心。

姚文智說，他講直球對決，是指市民的需要跟台灣發展需要才是最重要的，大家期待城市更好，但怎樣才能更好，才是選舉主軸，至於基本盤等問題當然會考慮，但拿出更好的願景才是選戰的主軸；姚文智也感觸良多，這段期間雖然他感到有點孤軍奮鬥、中間充滿挫折，但因改造台北的夢想持續召喚他，給他很大的動能，讓他的意志堅毅、靠著努力奮戰直到今天，這才是他真正的信念。

至於台北市長選成第三名就退出政壇的問題，姚文智說，那個狀況是不可能發生的，他努力爭取勝利，輕舟已過萬重山，現在只剩最後一關，最後一關就是把他的夢想跟熱情讓市民了解。

(中時 )

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