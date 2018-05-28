「最貪女科員」貪2億判無罪 高檢署不服氣提上訴

2018年05月28日 12:10 中時 陳志賢

被稱為「肅貪女英雄」的新北市汐止區公所民政課前視導王玉升，遭控承辦祭祀公業業務勾結掮客李昌諭，向祭祀公業保儀大夫管理人蔡宏昇索賄2億餘元，王女成為「最貪女科員」。一審重判王女13年、李男20年半、蔡男6年，但高院日前雙方沒有對價關係，逆轉改判王女3人無罪，引發軒然大波；台灣高檢署28日表示，檢方不服無罪理由，已提起上訴。

檢方起訴指控，王女與李昌諭合作由李男出面簽約，一同仲介販售土地，蔡男在2010年以管理人身分，與王、李簽立土地買賣授權書，出售祭祀公業保儀大夫所有土地，出售價扣除應分給派下員及處理地上物等費用外，其餘都給王、李當成仲介斡旋費用。

2013年王女升任視導職務，接任祭祀公業等相關業務，她利用職務審核的權限，違法通過祭祀公業保儀大夫的規約備查案發給蔡男，讓蔡男可以順利出售土地，並找建設公司以6億多元購地，王女與李男從中獲得2億多元的利益。

一審將王女、李男依貪汙罪重判13年、20年6月，蔡男依行賄罪判處6年徒刑，但高院日前認為，王女、李男獲取利益，是因為仲介土地買賣，與王女同意備查規約的行為沒有對價關係，不構成檢方起訴的貪汙罪，將王女等3人都改判無罪。

但二審改判無罪理由，引發各界議論，承審法官還親自出面說明。

高檢署認為，高院判決違背經驗法則、論理法則，判決有違背法令，已先向最高法院聲明上訴，近日將補呈理由。

(中時 )