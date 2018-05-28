NBA》詹姆斯：別抹殺隊友功勞 那是不公平的

2018年05月28日 11:41 中時電子報 黃及人

連8年領軍闖進總冠軍賽的「小皇帝」詹姆斯，28日打滿全場，拿下35分、15籃板及9助攻的準大三元，簡直光靠一己之力幫助騎士扭轉戰局，但他賽後替騎士隊友喊屈，「你們總在抹殺我的隊友功勞，這對他們是不公平的！」

「很多人從沒打過籃球，沒參加過團隊運動，」相當不滿外界把騎士說成一人球隊的詹姆斯說，「我們能夠取得成功，完全是團隊努力結果，我知道自己上過很多次頭條，可是無論是贏是輸，想要拿到成功，永遠是要靠團隊。」

「當我9歲第一次拿起籃球，參加正規籃球比賽的那一刻開始，我就明白那些道理，」詹姆斯說，「所以那些從未踏進球館的質疑者們，從沒打過籃球或從沒參加過團隊運動的質疑者們，你們總是抹殺我的隊友功勞，那是不對的。」

只是詹姆斯實在達成太多個人成就，像是生涯搶七大戰6連勝，季後賽生涯第108次得分破30，僅差史上第1的喬丹1次，有望能在今年總冠軍賽超越喬丹，也無法怪罪外界總是把所有功勞都歸在詹皇身上，因為他真的太神了。

詹姆斯也強調自己很相信隊友，「儘管我在上半場傳出很多球，隊友都沒法投進，我始終相信他們能在下半場把球投進，我知道塞爾提克會派很多人來守我，放給我的隊友投籃，我仍持續相信他們，而他們也做到了！」

(中時電子報)