綠委質疑宣示不建交 吳釗燮：若有要承擔後果

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中時

一個月內連續斷交兩國，民進黨立委羅致政今在立法院質詢時質疑，公開表示不再爭取新邦交國，是否將支票開給中國，告訴北京「我不會挖你邦交國，你來挖我」？外交部長吳釗燮表示，這方面（建交）若我方有任何宣示，可能接下來要承擔後果。

立法院外交及國防委員會今舉行「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」進行專案報告。

羅致政質詢時指出，當台灣只剩下18個邦交國，中國攻擊台灣的面相越來越小，壓力越來越大，但是我方「反守為攻」，完全不做任何爭取邦交國做法嗎？

吳釗燮表示，我們已經對外宣示，不再跟中國進行外交爭奪。

但羅追問，這意思是不再爭取新邦交國，這個支票要開給中國，這不是很奇怪嗎？戰略上有人這樣做得嗎？去明白告訴北京的外交部「我不會挖你邦交國？你來挖我的？」

吳釗燮強調，這方面如果我們有任何表示，可能接下來必須要承擔後果。

國民黨立委李彥秀質詢時則詢問，外媒報導，海地總統摩依士此行來台灣談條件，到底談何條件？

吳釗燮僅說，海地總統摩依士今清晨抵達台灣，她也去機場迎接他，這是他就任後首度國是訪問，希望透過跟高層之間有更密切交流，建立彼此密切交流。

李彥秀追問，摩依士此行是否談任何合作計畫？吳強調，這次會簽訂建交公報，也會有個聯合聲明，聲明中會提到在希望哪些方面具體合作。

(中時 )

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