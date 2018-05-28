MLB》罕見！光芒投手拚5.2局 沒勝投拿救援成功

2018年05月28日 11:50 中時電子報 蔡銘仁

光芒今(28日)對決金鶯，再度採用「假先發」調度，先發跟中繼加總僅投3.1局，以後援身分登板的普瑞特(Austin Pruitt)，1個人就吃了5.2局，最後光芒8比3贏球，普瑞特投的局數最長，卻不是拿到勝投，而是進帳1次救援成功，相當罕見。

光芒此役再度把35歲老將羅莫(Sergio Romo)拉上先發，然而，這回他只解決1人次，留下滿壘局面退場；光芒緊急推出紐諾(Vidal Nuno)救火，但他沒擋住金鶯攻勢，羅莫留下的3名跑者，全都回壘攻得分數。

紐諾隨後回穩，光芒打者也情義相挺，1下和3下兩度發動攻勢，打進7分逆轉戰局，讓紐諾成為勝投候選人。按照光芒前幾場假先發調度模式，紐諾應該至少會投4到5局；不過4上紐諾抓到1出局投滿3局，光芒當機立斷，讓普瑞特上場接替投球，且沒再換投，讓他投到比賽結束。

普瑞特投5.2局無失分，局數是此役光芒上場投手中最長，不過勝投給了紐諾，他則進帳本季首次救援成功；普瑞特是聯盟近15年，首個投5局拿救援成功的投手。普瑞特表示，去年曾有救援3局的經驗，「投了5.2局，局數相當長，去年我同樣扮演這角色，也沒投那麼多局。」

後援投手向來多只投1到2局，回顧聯盟過去30個球季，僅出現4次投至少5局拿救援成功的紀錄。前一個投5局拿救援成功的投手，是現效力國民的40歲老投手班瓦(Joaquin Benoit)；他2002年待在遊騎兵時，曾投7局取得救援成功，巧合的是，該役他的對手也是金鶯。

(中時電子報)