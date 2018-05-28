陳佩琪槓上電視台喊告 柯P緩頰：人難免有情緒

對於太太陳佩琪槓上電視台一事，柯文哲出面緩頰，人都會有情緒，會再跟太太多討論。（吳堂靖攝）

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中時
台北市長柯文哲。(黃世麒攝)
台北市長柯文哲的夫人陳佩琪槓上三立政論節目主持人陳斐娟，揚言要上法院告人；柯文哲28日出席反毒活動前受訪表示，很多謠言「被講久了就變成真的」，不澄清也不對，替夫人緩頰說「人都會有情緒」，但不會上節目。(黃世麒攝)

台北市長柯文哲妻子陳佩琪槓上三立政論節目《54新觀點》，直接在臉書上點名節目對於柯財產申報一事討論不實，揚言若得不到回應將提告，更與該節目主持人陳斐娟隔空交火，對此柯文哲出面緩頰，長期因部分媒體的不實報導不堪其擾，人都會有情緒，會再跟太太多討論。

柯文哲28日出席出席「藥不藥一念間」反毒教育特展活動，對於陳佩琪槓上電視台一事回應，他表示，因為錢是太太在管的，她在報帳的她就很在意，昨天回家很晚了，也認為不要生氣的時候做決定，會跟佩琪多討論幾天，

柯文哲也藉此吐苦水，他說長期以來很多媒體不實報導，對他造成困擾，不回應就講久了就變真的，但這麼多要怎麼一一處理？像是世大運閉幕黑衣人事件，其實憲兵、國安局都不歸我管，媒體卻都說柯文哲要為黑衣人事件負責，連續攻擊一個月，後來國安局出來小小澄清一下，可是媒體已經打一個月了，有些人明知道是不實報導但還是攻擊，所以這種我們要怎麼處理？

媒體進一步詢問「不實報導」是否有針對特定媒體，柯文哲表示，我看每一家都有，但好像「那一家」比較明顯，但人都會有情緒，當市長三年多，最大改變是不要在生氣的時候做決定。

(中時 )

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