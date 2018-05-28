板橋分屍》疑遭虐殺! 台大碩士女 髮剃光頭遭重擊

2018年05月28日 12:05 中時 王揚傑

朱嫌行凶後離開住處，至桃園汽車旅館躲藏。（王揚傑翻攝）

新北市板橋區驚傳情殺分屍案，遇害的27歲黃姓女子是政大外文系、台大外文系碩士畢業，疑遭28歲朱姓男友殺害後分屍，分裝成7袋屍塊後棄屍，朱男行凶後亦已畏罪上吊身亡。警方調查，朱男曾在美國就讀大學，英語能力佳，熱愛運動，回國後擔任健身教練。

本月23日，新北市海山警分局接獲郭姓女子報案，指27歲的女兒黃女於21日2時即已失蹤，懷疑已遭28歲的朱姓男友殺害。警方遂前往朱男位於板橋國光路住處查看，但未發現朱男蹤跡，朱男家屬也表示朱男多日未返家。

警方將黃女及朱男均列為緊急協尋對象，即時定位2人手機位置，但均未開機。

警方調閱監視器影像，發現黃女與朱男於20日下午4時許即一同進入朱男住處，而朱男於22日凌晨1時從住處依序提7包塑膠袋至案發地點埋進花圃。

警方循線至花圃搜索，果然尋獲7袋屍塊，經初步勘驗，黃女頭髮被剃光，左額頭處有一凹陷傷勢，懷疑遭到男友拿榔頭尖銳的部分敲死，生前疑遭虐殺。

由於朱姓男子今天早上被人發現上吊輕生死在新莊的一處公園，殺人動機懷是黃女提分手導致，目前仍積極調查中。

警方在朱嫌自殺地點從其隨身被包尋獲遺書，內容除向父母道歉外，且自稱已無回頭路，但原因是因黃女欺騙他。經查，朱嫌行凶後躲藏在桃園地區汽車旅館，直至今日凌晨至新莊區長青路的小公園內繯頸自殺。

(中時 )