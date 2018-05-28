法務部推「反毒行動博物館」 深化反毒教育

2018年05月28日 12:18 中時 陳志賢

毒品問題日益嚴重，法務部、教育部、國立自然科學博物館結合扶輪社、公益企業推動「反毒與防罪展示教育」3年計畫，28日上午在捷運西門站1號出口廣場，啟動第1階段「藥不藥．一念間」反毒行動博物館特展。法務部常次張斗輝致詞表示，希望透過行動博物館，突破城鄉差距與交通距離的限制，讓各地學生與民眾認識毒品的危害，深化反毒教育。

張斗輝表示，政府去年5月宣示「新世代反毒策略」以來，法務部已結合相關部會，推動區域聯防緝毒辦公室、數位採證中心與執行「安居緝毒」專案及規劃設立「毒品防制基金」，來有效打擊毒品犯罪，強化毒品防制工作。

張斗輝說，但毒品防制不僅僅是在毒品來源端加強查緝，預防端的反毒教育更是重要，如何避免更多新生人口的產生，則是政府當前的重要課程，因此法務部、教育部、自然科學博物館結合扶輪社等社會資源，設置反毒行動博物館，深化反毒教育。

本次反毒行動博物館特展計畫以「古今法醫特展與反毒防罪體驗特展」為基礎，進行擴大反毒與防罪延伸展示教育工作，為期3年，計畫內容有「藥不藥˙一念間」行動博物館活動計畫、「毒毒毒毒」巡迴箱活動計畫與線上反毒資源站建置計畫等三項子計畫。

反毒行動博物館為45呎貨櫃大小，由國立自然科學博物館直接打造，配合「反毒與防罪展示教育」進行設計裝置。展覽內容包含「藥到命除」等8大主題展區。

反毒行動博物館將在西門町展出至6月15日，並規劃至高雄、屏東、台南、嘉義接續展出，今天的活動，包括法務部常次張斗輝、台北市長柯文哲、自然科學博物館長孫維新、國際扶輪社3521地區總監許仁華等人參與。

(中時 )