《全台最速報》分屍台大女友埋花園 狠男自縊亡 遺書曝光

2018年05月28日 11:57 中時電子報 綜合報導

◎分屍台大女友埋花園 狠男自縊亡 遺書曝光

新北市板橋發生一起殘忍的分屍案，一名朱姓男子日前殘忍殺害台大畢業女友後，把她分成了七大塊裝在垃圾袋，警方在昨天晚上鎖定監視器最後消失的位置，開挖社區旁的一塊空地，這才發現死者遭到肢解分屍，兇嫌朱姓男子今天早上被人發現上吊輕生死在新莊的一處公園，目前警方還在積極調查當中。

◎供過於求 蔬菜價格直直落

氣候炎熱蔬菜豐收，但農民卻笑不出來，主要是供過於求導致價格低落，這幾天西螺果菜市場交易平均價每公斤僅16元左右，其中水果玉米、空心菜、小白菜產地價更是大跌，農民只能賠本出售或自行拿到市場零售。

◎財務糾紛約談判 壇主連轟10槍擊斃討債者

台南市安南區24小時內連續發生兩件命案，27日近中午長和路2段先發生一起情殺案，28日凌晨4時許郡安路5段一處神壇再發生一件仇殺案，陳男率眾分持棍棒準備談判債務，遭黃姓壇主以兩把槍連開10餘發子彈，當場擊斃對方，警方逮獲黃嫌，全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。

◎Gogoro頻傳斷電 議員痛批業者不負責任

Gogoro又出包？有多名車主向議員王威中陳情指出，日前騎乘Gogoro途中，發現車輛突然斷電失去動力，嚴重影響行車安全，近期有大量個案投訴，但製造商睿能公司處理態度消極，僅要求車主自行回廠維修，未統一釐清狀況、召回車輛。王威中不滿說，斷電情形人命關天，將要求消保官介入行政調查。

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(中時電子報)