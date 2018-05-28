貿易戰緩和 美媒：中國有條件准高通併購案 反壟斷部門本周將晤美公司談細節

2018年05月28日 12:04 中時 楊家鑫

隨著中美貿易摩擦降溫，美國晶片製造廠高通(Qualcomm)對荷蘭恩智浦半導體公司(NXP)的收購案也出現進展。《華爾街日報》引述知情人士表示，大陸政府將在未來幾天有條件地批准高通對荷蘭恩智浦的收購。其反壟斷部門本周將與高通的法律團隊會晤，敲定最後細節。這將是中美貿易戰緩和的又一重大進展。

《華爾街日報》引述知情人士稱，中國的監管部門28日將舉行會議討論這宗併購案。中國最終可能會附加若干條件，監管層擔心此次合併將對中國的移動支付行業造成負面影響，但報導沒說明中國的附加條件是什麼。

報導稱，2016年10月，高通宣佈斥資380億美元（約合1.14兆新台幣）收購恩智浦公司，包括債務在內，高通的收購成本將高達470億美元。這筆收購將是半導體行業歷史上規模最大的一筆交易，能夠幫助高通成為快速增長的汽車晶片市場的領頭羊。

高通原本希望2017年內完成收購交易的相關審核程式，但去年在歐盟不斷碰壁，直到今年1月才通過審核。這也意味著美國、俄羅斯、歐盟、韓國等8個主要國家或地區的市場監管機構都批准了這宗收購案，僅剩大陸商務部還未做出決定。

報導稱，大陸商務部今年根據《反壟斷法》規定，依法對高通收購恩智浦半導體股權案展開審查。根據收購協議，高通收購恩智浦的交易可以自動延期兩次。今年1月，第二次延期條款就已經觸發，將交易延期至4月25日。

然而4月16日美國商務部宣佈制裁中國電信設備商中興通訊。4月19日，中國商務部指正審查高通收購案，擔心收購可能對市場產生負面影響。高通需要重新提交申請。後來中美貿易摩擦出現轉機，5月13日中國監管機構才宣佈重新啟動對高通收購恩智浦半導體一案的反壟斷審核。

(中時 )