披糖衣的經濟移民法 藍委批製造廉價外勞搶飯碗

友善列印
中時

行政院日前公布《新經濟移民法草案》，國民黨立委質疑這樣的修法無助吸引高階白領外勞來台，反而衝擊國內中階就業。國民黨團書記長李彥秀表示，修法應該吸引外國高階經理人跟低階勞工來台，而不是開放中階技術人才；因為這塊是台灣人主要就業的強項，年輕人入職場也是投入這塊，「民進黨該不會是選舉要到了，才修法幫資方解決缺工問題？這樣只會直接衝擊到台灣正在發展的中階技術人才。」

藍委蔣萬安表示，台灣各方面條件如果不好，低薪又工時長，無法提供誘因吸引外國高階人才來台，政府應該思考這些高階人才為什麼會願意要留下來，而不是一味放寬，最後只吸引到中階技術人才，衝擊國內就業。台灣最需要的是高階管理人才來台灣，政府應該先思考如何解決低薪留住人才，吸引國外投資，提高薪資。

藍委林麗蟬建議，行政院應站在國家層級的面向，嚴肅思考如何友善地吸引移民進來、國家缺什麼人才、如何增加國家的競爭力，而非只是管制、限制，該草案關注面向過於狹隘。而不是停留在停留在《移民法》、《外國專業人才延攬及僱用法》的限制思維。

藍委陳宜民也批評《新經濟移民法》是荒腔走板的低階勞動移民政策，該草案最大的爭議為大幅引進中階外籍技術人力，並給予居留權，美其名是「中階技術外勞」，其實就是引進最低階的勞工，讓企業可以用低薪雇用外國低階勞工，大幅排擠國內的工作機會。

(中時 )

陳佩琪槓上電視台喊告 柯P緩頰：… 與藍委激戰 吳釗燮怒吼：為何中…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。