披糖衣的經濟移民法 藍委批製造廉價外勞搶飯碗

2018年05月28日 12:07 中時 周毓翔

行政院日前公布《新經濟移民法草案》，國民黨立委質疑這樣的修法無助吸引高階白領外勞來台，反而衝擊國內中階就業。國民黨團書記長李彥秀表示，修法應該吸引外國高階經理人跟低階勞工來台，而不是開放中階技術人才；因為這塊是台灣人主要就業的強項，年輕人入職場也是投入這塊，「民進黨該不會是選舉要到了，才修法幫資方解決缺工問題？這樣只會直接衝擊到台灣正在發展的中階技術人才。」

藍委蔣萬安表示，台灣各方面條件如果不好，低薪又工時長，無法提供誘因吸引外國高階人才來台，政府應該思考這些高階人才為什麼會願意要留下來，而不是一味放寬，最後只吸引到中階技術人才，衝擊國內就業。台灣最需要的是高階管理人才來台灣，政府應該先思考如何解決低薪留住人才，吸引國外投資，提高薪資。

藍委林麗蟬建議，行政院應站在國家層級的面向，嚴肅思考如何友善地吸引移民進來、國家缺什麼人才、如何增加國家的競爭力，而非只是管制、限制，該草案關注面向過於狹隘。而不是停留在停留在《移民法》、《外國專業人才延攬及僱用法》的限制思維。

藍委陳宜民也批評《新經濟移民法》是荒腔走板的低階勞動移民政策，該草案最大的爭議為大幅引進中階外籍技術人力，並給予居留權，美其名是「中階技術外勞」，其實就是引進最低階的勞工，讓企業可以用低薪雇用外國低階勞工，大幅排擠國內的工作機會。

(中時 )