嘉義納入南灣振興計畫？交部：下午向政院報告

交通部次長祁文中今天表示，評估嘉義是否納入振興南部觀光旅遊市場計畫。（王思慧攝影）

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嘉義有望納入觀光局南灣補助計畫？立院交通委員會今天有立委質詢，嘉義縣市的旅客減少得更多，應該也要納入補助，交通部次長祁文中表示，目前正在進行評估是否將嘉義納入，今天下午會跟行政院報告，關於金額及補助方式都還要研議，有結果會對外說明。

為促進南部觀光市場，觀光局日前宣布，推動南部旅遊補助，鼓勵旅行社組團前往台南、高雄、屏東、台東及澎湖5縣市旅遊，制定「振興南部觀光旅遊市場計畫」。規定行程須納入國家風景區景點，旅遊期間為平日、2天1夜以上，且須住宿在上述縣市至少1晚，補助旅行業每人每日500元，以及一半交通費用，每團補助上限3萬元，澎湖縣最高5萬元，期限為一個半月。

預算為4千萬元，一個縣市補助款為800萬元，台南、高雄、屏東、台東等4縣市旅遊補助即日起生效，期限到6月30日止；澎湖縣因配合舉辦海灣旅遊年會，10月1日起實施，至11月15日為止，5縣市補助款額度用完即截止。

不過有多名立委不滿此補助計畫，認為嘉義也應該要納入。立委鄭寶清表示，根據觀光局統計，2016年與2017年相比，嘉義縣市地方遊客數下滑是全台第2名，下滑比率達39.11%，遠超過被補助的屏東(33.31%)、高雄(26.01%)、台南(10.87%)，而且，補助要件是「國家風景區」，阿里山國家風景區的遊客量也顯著衰退，為何不在補助範圍？喬掉振興南部觀光計畫卻獨漏嘉義。立委陳明文也說，南部就是包括嘉義，應該也要納入這項補助計畫。

祁文中答詢時表示，日前已了解立委的意見，對於相關補助計畫已在評估檢討，今天下午會再向行政院報告，調整計畫內容。觀光局長周永暉也表示會再努力檢討，考慮是否將嘉義也放入補助範圍。

(中時 )

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