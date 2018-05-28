板橋分屍》朱嫌臉書驚爆：她先找我上床又劈腿 警：片面之詞待查

朱男輕生前在臉書發文向老婆道歉（翻攝朱嫌臉書）

友善列印
中時
吳岳修

涉嫌殺害台大外文碩士黃姓女子的朱姓健身教練，殺害黃女潛逃多日後在28日清晨上吊自殺，輕生前兩天的5月26日晚間，朱在臉書發文向老婆道歉，坦承在婚前就有「約炮」習慣，自認是「骯髒墮落的人」，但辯稱是黃女用聊天軟體向他搭訕，他後來發現黃女還瞞著他疑似與外國人劈腿，「讓我覺得被欺騙、被背叛」。警方目前已截錄朱的臉書留言列證，不排除這是朱畏罪輕生前單方面向妻子解釋的片面之詞。

朱男在臉書向老婆解釋，指稱「我從來就沒有對她兇，沒有對更暴力，更沒有限制她（指死者黃亦敏）的自由，是她一直想要來找我，一直抓著我，綁著我，我每天都很忙綠 因為她，我什麼事情都耽擱了。」

朱在臉書寫下：「她告訴我她多愛我，多需要我，我曾經請她離開過，但她求我讓她回來，我因為心軟，包容她的過去，甚至幫她騙她的父母說我們認識了6個月， 這些日子她不在家時，都是跟我在一起，其實我也認識她不到2個月，而且是交友軟體timder認識的。」

朱嫌辯稱：「她用tinder就是想約炮，還騙我她是處女，我不喜歡亂搞男女關係，一直想找個好對象，發現她不是處女跟種種的欺騙後，我真的不想理她，想跟她分開，但她拜託我，告訴我她會改，會為我改變，最後她還是沒有改變，還是偷偷跟男生聊天、聯絡，還有外國人，我真的好很難過 覺得我自己被欺騙 被背叛，請各位不要只聽一面說詞」。

(中時 )

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