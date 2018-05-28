與藍委激戰 吳釗燮怒吼：為何中國打壓還要被在野黨指責？

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中時

國民黨立委今在立法院輪番批評蔡英文總統將斷交矛頭指向在野黨。外交部部長吳釗燮罕見在質詢台上與藍委激辯，他說，在中國的壓力下，台灣在國際戰場已經殺得血淋淋，已經有很多同仁充滿傷痕回到台灣來，回到台灣還被國內人士指責，他甚至怒吼，「為什麼我們說中國打壓就要被你們指責」。

立法院外交及國防委員會今進行「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」進行專案報告。

國民黨立委馬文君質詢時指出，外交部說國人不團結，這我沒辦法接受，外交部說邦交國沒問題，預算跟政策在野黨也都支持，失去邦交國難道「大家還歌功頌德嗎？」 每次都到最後才知道，東西送到、錢給了就斷交。

吳釗燮說，布吉納法索沒這個狀況，直升機跟悍馬車都沒送過去。但馬說，都已經裝船了，不要在這裡混淆視聽。

馬文君強調，與邦交國的感情不要建立在金錢上，以誠相待，建議兩年都不要給錢；現在只要一給就斷交，是不是兩年不要給錢，以誠相待，把錢用在國內，發展經濟，也不要跟對岸競爭。

吳釗燮為表達不認同，態度開始轉為激動。吳說，在中國的壓力下，我們在國際戰場已經殺的血淋淋，已經有很多同仁充滿傷痕回到台灣來，回到台灣還被國內人士指責，委員請同情一下我們外交同仁。

但馬文君回嗆，中國打壓什麼時候開始的？從1949年開始，而馬政府八年為何沒發生這樣狀況？吳釗燮也提高音量回應，「我們說中國打壓就要被你們指責，為什麼我們說中國打壓就要被你們指責？」

馬說，「我們沒有指責過外交同仁」。吳持續怒吼，「為什麼我們說中國打壓就要被你們指責？為什麼我們說中國打壓就要被你指責？」

國民黨召委呂玉玲出面要吳釗燮注意態度，但吳釗燮希望給予解釋說明，他說，馬文君提出的2年停止援助其他國家，外交部同仁沒辦法接受。

(中時 )

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