NBA》綠軍主帥：失敗的痛苦是成長之路一部分

塞爾提克能夠闖到東區冠軍賽G7，已經算是雖敗猶榮了。(美聯社)

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中時電子報

在28日東區冠軍賽G7不敵騎士後，塞爾提克總教練史蒂文斯，走進休息室告訴全隊，「失敗的痛苦是成長之路的一部分！過去幾年我們一直在進步，但現在結束了，這就是成長的道路，我們需要這樣的失敗激勵自己！」

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「每一次的結束都是艱難的，這對其他29支沒能贏球的球隊都適用，但我們這季有了1次難以置信的旅程，也有一群難以置信的球員，」史蒂文斯說，「起碼今晚是我執教生涯，首次看到投籃命中率不到3成6還有機會贏球。」

事實上，塞爾提克在G7打得完全不像主場球隊，投籃命中率僅3成41，三分命中率也只1成79，想要贏球難上加難，「我們非常出色了，少了厄文、海沃德兩名主力，蒂斯也不能打，所以我們沒有失敗。」史蒂文斯表示。

提到在季後賽打得完全不像菜鳥的去年探花塔圖，史蒂文斯說：「塔圖可以變得更好，這是相當有趣部份，我相信他在很多細節會再提升，他從不畏懼，也有很棒天賦。」至於詹姆斯表現呢？史蒂文斯回答，「他很特別！」

末節曾在詹姆斯面前爆扣的塔圖，賽後也跟詹皇擁抱，「對我來說，跟詹皇擁抱是個特別瞬間，因為意義格外不同，這是我打NBA的第1年，我是看著詹皇打球長大的，我還記得希望他在推特關注我，也去過他的訓練營。」

(中時電子報)

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