嘉義市博愛國小家長會及多位議員訴求保存校門

嘉義市博愛國小家長會長簡彰廷（右）代表送陳情書，市長涂醒哲受理。（廖素慧攝）

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嘉義市博愛國小鄰文化路的東側門直通有50公尺路直通校園。（廖素慧翻攝）
嘉義市博愛國小東側門緊文化路，若開闢道路，校門將往後退縮50公尺。（廖素慧翻攝）
嘉義市議員高舉字牌，訴求保存博愛國小東側門。（廖素慧攝）

嘉義市博愛國小東側門有約50公尺土地數十年來由學校使用，建商申請開闢為道路，多位議員28日質詢市府，勿圖利特定建商，博愛國小家長會也向市長涂醒哲陳情，市府都發處長張耀仁表示，已將陳情意見送交內政部納入都更通盤檢討案。

議員陳幸枝、王美惠、蔡榮豐、黃露慧、張榮藏、蘇澤峰，在議事廳高喊「還我校地，捍衛校園安全」，並高舉字牌，而博愛家長會長簡彰廷與家長們則在議會大門，向市長涂醒哲陳情，訴求勿核准建商申請將博愛國小緊急出入口東門校內土地闢為道路。

簡彰廷指出，博愛國小代管的埤仔頭段2筆土地是民國37年地方人士捐地作為學校用地，此校門目前是幼兒園學童上下學家長接送區，也是救護車進入校園的緊急出入口，若變更為道路，嚴重影響師生安全。

議員們質詢指出，東門原是博愛國小正門，很多校友以前是從此門進出，此門用地數十年來是學校用地，何時變成道路用地？市府未徵詢學校意見，擬作為道路用地，是否有圖利特定人士或建商之虞？罔顧學校師生的安全。

都發處長張耀仁及都市計畫科長鄭欣怡表示，博愛國小於5月18日陳情市府，該處23日已將學校的陳情意見送交內政部納入「變更嘉義市都市計畫第2次通盤檢討案」，以後內政部召開都市計畫委員會討論時，也會請博愛國小列席表達意見。

(中時 )

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