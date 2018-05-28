銓敘部遭爆：編列出國考察預算 14年都未執行

友善列印
中時

銓敘部預算遭爆疑似造假，因為我方最後一次參與「大英國協公共行政管理協會（CAPAM）」是2004年，但銓敘部這14年明明就沒去，仍連年編列預算近30萬元。朝野立委今抨擊銓敘部作法便宜行事，更涉嫌詐欺立法院。銓敘部長周弘憲回應，銓敘部會看年會主題是否契合我方，如果不符會再變更計畫，對於外界質疑，銓敘部會檢討。

藍委吳志揚質疑，銓敘部每年都編預算，今年也編了26.7萬元，但為何從2004年就沒參加仍持續編預算？質疑是否把預算留下後，就變更計畫，方便考委出國考察，痛批這種預算編列品質完全不及格。

綠委許智傑質詢時說，預算編列不應該以慣例為主，沒參加年會跟研討會為何要編列？如果主題不適合，早就不應該編列，而不是編完後才變更計畫。許智傑直言，銓敘部的作法有詐欺立法院之嫌，不去考察後就變更計畫，更是居心叵測，要求銓敘部公布變更計畫表。

周弘憲表示，大英國協的年會雖是兩年一次，但該會每年都會辦研討會，每年的地點跟主題都不一樣，銓敘部每年會視主題是否契合決定參加。周弘憲也說，有時考委出國考察若涉及銓敘部業務，銓敘部就會配合考試院「大家一起出去」，坦言變更計畫確實有此事，會檢討此事。

考試院秘書長李繼玄則強調，考委出國只有用到考試院的預算，絕對沒有用到這筆預算。

(中時 )

嘉義市博愛國小家長會及多位議員… 勇哥看台北市選情 鞏固基本盤姚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。