銓敘部遭爆：編列出國考察預算 14年都未執行

2018年05月28日 12:47 中時 郭建伸

銓敘部預算遭爆疑似造假，因為我方最後一次參與「大英國協公共行政管理協會（CAPAM）」是2004年，但銓敘部這14年明明就沒去，仍連年編列預算近30萬元。朝野立委今抨擊銓敘部作法便宜行事，更涉嫌詐欺立法院。銓敘部長周弘憲回應，銓敘部會看年會主題是否契合我方，如果不符會再變更計畫，對於外界質疑，銓敘部會檢討。

藍委吳志揚質疑，銓敘部每年都編預算，今年也編了26.7萬元，但為何從2004年就沒參加仍持續編預算？質疑是否把預算留下後，就變更計畫，方便考委出國考察，痛批這種預算編列品質完全不及格。

綠委許智傑質詢時說，預算編列不應該以慣例為主，沒參加年會跟研討會為何要編列？如果主題不適合，早就不應該編列，而不是編完後才變更計畫。許智傑直言，銓敘部的作法有詐欺立法院之嫌，不去考察後就變更計畫，更是居心叵測，要求銓敘部公布變更計畫表。

周弘憲表示，大英國協的年會雖是兩年一次，但該會每年都會辦研討會，每年的地點跟主題都不一樣，銓敘部每年會視主題是否契合決定參加。周弘憲也說，有時考委出國考察若涉及銓敘部業務，銓敘部就會配合考試院「大家一起出去」，坦言變更計畫確實有此事，會檢討此事。

考試院秘書長李繼玄則強調，考委出國只有用到考試院的預算，絕對沒有用到這筆預算。

(中時 )